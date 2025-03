Cobos, en contra de un acuerdo con Milei: "Es mejor perder una elección que tener que dar explicaciones"

El diputado nacional Julio Cobos se opuso al acuerdo que madura en Mendoza para que la UCR se alíe con La Libertad Avanza. Para el exgobernador, hay muchas diferencias estructurales entre ambas fuerza políticas. Además, puso de relieve la necesidad de consultar a los intendentes del radicalismo y a otros referentes para saber si están de acuerdo con esa alianza.

"Esto se tendría que hacer en un marco de acuerdos, porque si se hace en función solo de las encuestas solo en una alianza de adhesiones. Con La Libertad Avanza no tenemos la totalidad de acuerdos. No estamos de acuerdo con la designación de Lijo por Decreto, el Presidente dijo que enviaría el acuerdo con el FMI al Congreso y lo hace por DNU. Mire en materia de obras públicas. Lamentablemente la experiencia de Bahía Blanca está demostrando que las obras públicas son importantes. Los vaivenes que ha tenido el presidente. En materia educativa, siguen los reclamos. Hay muchas diferencias y posturas que tenemos otra visión. No sé cómo se puede plasmar este acuerdo", dijo Cobos.

Para él, una alianza de ese estilo puede romper Cambia Mendoza. "Por la conformación que tiene Cambia Mendoza, que es un sello importante, va a generar cimbronazos sin duda. Por ahí es mejor perder una elección que después estar dando justificaciones de cosas que uno no comparte", dijo Cobos.

Para defender su postura, Cobos dijo que es necesario consultar a más actores relevantes. En ese sentido pidió que sean consultados Mario Abed y otros jefes comunales. "Muchos tienen otra postura y no la manifiestan por prudencia. Los intendentes deberían ser consultados", cerró el legislador nacional, que anunció que no participará como candidato de las próximas elecciones.