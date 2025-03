Qué cambia con el regreso de la jefatura de la Aduana a Mendoza

El Gobierno de Mendoza y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que a partir el lunes funcionará la Dirección Aduanera de Cuyo, lo que implica el regreso del control de la Aduana a la provincia, tras su traslado a Córdoba en 2016.

Desde ahora, la nueva Dirección Aduanera de Cuyo prestará servicio a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Esa decisión era un reclamo de Mendoza desde hace tiempo, respaldado por las cámaras empresarias de distintos sectores. "La idea es agilizar todos los procesos de comercio exterior, facilitarles la vida y los trámites a las empresas exportadoras de la región. El espíritu de la creación de esta dirección es dotarla de una dinámica propia, acorde a las necesidades de la zona, y estar cerca de la solución de los problemas. Era un pedido recurrente", dijo Juan Pazo, titular de ARCA, quien realizó el anuncio junto a Cornejo. "La lógica de la creación de la Regional Cuyo está totalmente linkeada con que el crecimiento de Argentina va a venir a través de la inversión y el rol del Estado es facilitar la inversión y el crecimiento", aseguró Pazo.

En 2016 la jefatura de la Aduana de Mendoza se llevó a Córdoba, donde se centralizó todo. Ahora se volvió para atrás en la regional Cuyo y la provincia mediterránea sigue con el control de su jurisdicción. "Estamos facilitando las cosas. Mendoza ha aumentado las exportaciones en un 14%. Esto no perjudica a Córdoba, no perjudica a nadie. Facilita las cosas no solo al sector privado sino a la propia burocracia pública, porque la hace mejor. La decisión que está tomando ARCA es sabia, eficaz, eficiente en función a la nueva etapa de crecimiento que está tomando el país", dijo el gobernador Alfredo Cornejo.

En Uspallata está el control aduanero de camiones.

El cambio permitirá que los trámites se realicen por completo en Mendoza, incluidas las contingencias, y dejar de depender de Córdoba. "Un proyecto solo ya justifica. Los cierres habituales del Paso generaban trámites engorrosos que ahora aceleran días. Esta decisión administrativa es para celebrarla, el gobierno lo ha pedido insistentemente. Aspiramos a que nuestro sector privado sea más grande", agregó el Gobernador. La mención a "un proyecto" vino a colación de la necesidad que tendrá YPF Luz para importar materiales en el marco del parque solar El Quemado. Se trata de una inversión de 400 millones de dólares y una importante cantidad de operaciones logísticas. “Este proyecto requiere n alrededor de 1.400 o 1.500 contenedores”, señaló el Gobernador. El reclamo de Mendoza para recuperar le Aduana tiene que ver, además, que ante cualquier contingencia por los cortes en el Paso se sumaban trámites engorrosos que aumentaban las demoras. Cornejo se quejó porque otros gobiernos habían desoído el reclamo de Mendoza. Pero fue una gestión "amiga" la que le quitó a Mendoza el control, pues ocurrió en 2016, cuando Macri era presidente y Cornejo gobernador.

Con el cambio, se retoma la especificidad Es decir, los problemas y las gestiones que demanden los procesos aduaneros de Mendoza se resolverán acá. La trascendencia tiene que ver con el Paso Cristo Redentor, que es el principal vínculo comercial terrestre de Argentina y el continente. "Lo más importante es entender que vamos a tener gente abocada a la realidad específica de Cuyo. Los exportadores van a tener una decisión dinámica mucho más rápida", explicó Juan Pazo,.