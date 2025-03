Los libertarios arman el bloque más poderoso en un distrito clave para Milei

“Yo estoy convencido que el presidente está haciendo lo que hay que hacer. Quizás discutamos las maneras, el carácter, pero tiene convicciones. Y yo también las tengo. No me prometieron nada, nada” le recalcó en dos oportunidades el concejal electo en Tigre por el PRO que ahora será de La Libertad Avanza, Segundo Cernadas, conocido fuera de las fronteras de este territorio por su rol protagónico en sinfín de novelas y tiras que fueron furor en la televisión argentina.

Cernadas llegó a la política hace casi una década en pleno apogeo del macrismo de la mano del actual senador bonaerense y ex secretario de asuntos municipales de María Eugenia Vidal, Alex Campbell, mano derecha por aquel entonces de Federico Salvai, el poderoso jefe de gabinete bonaerense.

“Yo no estoy buscando un cargo, que es lo que creo que tiene como problema buena parte de la dirigencia política, inclusive muchos del partido en el que milité. Están esperando que le den algo. Estos son momentos para laburar, poner el hombro, aportar desde donde uno pueda, y si después, luego de haber mostrado la capacidad que podemos tener, vendrá el reconocimiento. Y si no viene, bueno, listo, otra vez será”, afirmó Cernadas, quien fue candidato a intendente por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones generales, donde ganó por amplísimo margen el actual intendente Julio Zamora.

El concejal ahora libertario presentó su nueva afiliación política junto con el jefe político bonaerense, Sebastián Pareja y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien hace tres semanas, en Tres de Febrero, había realizado una actividad con radicales “con peluca” en la que también se mostró el socio de bancada de Cernadas, Lisandro Lanzón. Ellos son parte del nuevo bloque de siete concejales, uno de los más importantes que tendrá en la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza.

El concejal aclaró que fue Patricia Bullrich, con quien la une un lazo familiar directo, la que actuó como celestina de su pase a las fuerzas del cielo. Bullrich, a su vez, tiene una alianza con Valenzuela, quien en el territorio bonaerense debe coordinar todo con el veedor y armador dispuesto por Karina Milei. Por eso no llamó la atención que Pareja estuviera ahí. Si le sorprendió a algunos que estuviera Ramón Vera, diputado provincial y jefe político de la Primera Sección electoral, región del noroeste bonaerense a la que pertenece, en términos electorales, el municipio de Tigre.

Queda claro por el mensaje de la foto que todos deben tener una orgánica estricta. Pareja es Vera y éste es el que coordina el grupo de concejales de la región, en la que más de una vez hay mucho ruido por las desconfianzas que se tienen entre sus integrantes. En ese microsistema mileísta, los nuevos actores tienen opinión pero no decisión.

Pareja, Valenzuela y Vera le dan la bienvenida a Cernadas y el mega bloque de Tigre.

Cernadas formaba parte de la antigua liga de dirigentes territoriales que apoyaron en la interna a la dupla de Horacio Rodríguez Larreta con Diego Santilli para gobernador. Uno de sus antiguos compañeros de ruta le confesó a MDZ que “esto pasa porque no nos escuchan, no nos convocan… Hace un año que el presidente del partido no hace una reunión con ninguno de nosotros y, además, no obliga a los concejales que están con él a hacer unidad con los que trabajamos para Santilli y ganamos nuestra interna”. El presidente del PRO bonaerense es Cristian Ritondo.

Ritondo pretende aliarse con los libertarios, pero el lunes participará de un encuentro con las autoridades radicales para iniciar un camino para una posible unidad política independiente a Milei. “Ves, hacen una reunión de ese tipo y no invitan a nadie”, reclamó la misma fuente anónima. Los radicales también se quejan por lo mismo y agregan. “Van a venir, inclusive, personas que hoy trabajan para los libertarios por disposición del oficialismo partidario”, a cargo de Miguel Fernández y Maximiliano Abad.

En cuanto a Santilli, éste es quien más fuerza propone una alianza con los libertarios, aún con la condición de hacer desaparecer al PRO como parte de la negociación con los libertarios, “tal cual hicimos en 2013, cuando apoyamos a Sergio Massa”.

En aquel momento, el Frente Renovador tuvo entre los primeros doce representantes para la Cámara de Diputados nacional a tres miembros PRO, una de ellas era Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, una de las más férreas defensoras de la marca y armadora de una corriente que trabaja para que el macrismo presente candidaturas propias en las próximas elecciones junto con otros intendentes de su fuerza y vecinalistas.