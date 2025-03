Fuerte respaldo de Cornejo a LLA: “El Gobierno nacional tiene que ganar las elecciones”

El gobernador Alfredo Cornejo no titubea al mostrar su apoyo al presidente Javier Milei y a su gestión. En este contexto no descartó una alianza con La Libertad Avanza para los próximos comicios y aseguró que el Gobierno nacional debe ganar las elecciones legislativas para no dar un paso atrás en las reformas alcanzadas.

“Si este Gobierno no gana las elecciones va a haber un retroceso en las reformas positivas. El Gobierno tiene que ganar las elecciones”, dijo el mandatario provincial en el Foro de Inversiones donde estuvo el ministro de Economía Luis Caputo.

Con respecto a la posibilidad de una alianza electoral, Alfredo Cornejo no descartó un acuerdo entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza. “Estamos en la misma orientación, no sería ilógico que confluyéramos en una alianza. Se está conversando de eso tímidamente. Concretamente no hay nada todavía”, aseguró.

Por otro lado, Cornejo insistió en que no hay dudas sobre su apoyo a Javier Milei. “Yo creo que es un Gobierno bien parco en materia de elogios, en reconocimientos a los que no son de su propio riñón. Sin embargo, ha tenido categóricos conceptos acerca de la buena administración de Mendoza”, aseguró.

El presidente Javier Milei.

Vendimia y evento de la LLA

Durante el fin de semana se espera la llegada del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, entre otros.

Además, el domingo Karina Milei y Martín Menem encabezarán un evento partidario en el Salón Nevado del Colegio Farmacéutico a las 10.