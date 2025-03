Cornejo, rendido ante Milei: "No me ruborizo al decir que apoyo al Gobierno"

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó y, para más, enfatizó su apoyo al presidente Javier Milei. "Estoy orgulloso de haberlo apoyado desde el principio", aseguró el Gobernador de Mendoza en el Foro de Inversiones. Cornejo habló antes que el ministro de Economía Luis Caputo, con quien tuvo palabras altamente elogiosas.

"No me ruborizo en lo más mínimo en el apoyo al Gobierno nacional", dijo Cornejo, quien volvió a recordar que Milei tenía una debilidad "inmensa" por la falta de legisladores y que por eso requería ese respaldo extrapartidario. "Lo dije desde el principio, que no podíamos perder 4 años más. Estoy satisfecho de haberlos apoyado desde el principio y comprometo seguir haciéndolo porque creo que es la senda correcta", repitió Cornejo.

El Gobernador había trazado un diagnóstico y algunos detalles sobre lo que se hizo en la Provincia para mejorar el clima de negocios. Allí, volvió a recalcar que todo debe apalancarse en la macroeconomía. "El entorno de negocios no solo lo da la provincia, lo da la macroeconomía. Necesitamos una economía sana. El clima de negocios lo da la macroeconomía. Nosotros hemos hecho las tareas, con gobiernos populistas….Es imposible crear un buen clima de negocios, no hay chances sin una macro sana y estable. El Gobierno nacional está en ese camino", dijo Cornejo.

El gobernador @alfredocornejo presentó al ministro @LuisCaputoAR en el Foro de Inversiones y Negocios y lo describió como "colosal" parafraseando al presidente @JMilei. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/J5nhLLjrF5 — Gianni Pierobon (@gmpierobon) March 6, 2025

El inicio del discurso fue con humoradas y señales de "hiperempatía" con el Gobierno nacional y Caputo. "Sé que hay venido a escuchar al ministro. El Presidente ha tenido adjetivos elogiosos...como colosal", dijo entre risas el Gobernador, quien dijo tener "perfecta armonía" con lo que pregonaron los empresarios del CEM y el Gobierno nacional.

Entre los pilares que Cornejo marcó dentro del plan de atracción de inversiones mencionó el ajuste del Estado, el apalancamiento del sector privado y las buenas condiciones institucionales. "Sin inversión no hay trabajo, sin inversión no hay mejores salarios, no hay consumo, prosperidad, no hay armonía social", dijo Cornejo. "Es vergonzoso que tengamos niveles de producto de una década atrás. No le ha pasado a ninguno de nuestros vecinos y a casi ninguno del mundo", agregó.

En cuanto a los recursos y las áreas a promover, el Gobernador aseguró que Mendoza buscará "hacer mejor" lo que ya hace, como el vino, y seguirán en la promoción de nuevas actividades, como la minería. Allí, destacó, además, la inversión privada en energías renovables.