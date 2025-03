La chicana de Adorni a una periodista, tras consultar por el botón para callar a la prensa durante las conferencias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentará implementar una serie de cambios para las conferencias de prensa que brinda en Casa Rosada. Entre las opciones que baraja, analiza la posibilidad de limitar las consultas de los periodistas acreditados, a través del uso de un botón que apague sus micrófonos.

La idea es llevar adelante una serie de transformaciones estructurales que alcanzarían también la Sala de Periodistas de Casa Rosada. De hecho, también pretenden que los comunicadores que participen de las conferencias sean elegidos a voto por la sociedad.

Fue la periodista Silvia Mercado quien le consultó al vocero acerca de un "botón antipánico" que limite la participación de la prensa. "No estaría mal... lo estamos pensando. Leí una nota y por ahí lo tomo al tema del botón muteador cuando se exceden un poco, más que nada cuando no quieren devolverle el micrófono al pobre hombre que está ahí tratando de que ustedes estén cómodos. No lo vería mal. Ahora te mutearía, por ejemplo", disparó Adorni.

Adorni aseguró que tiene pensado implementar un botón para silenciar a periodistas en las conferencias.

"De hecho, te hubiese muteado unas cuantas veces. A vos y a tantos otros. Lo puedo poner hasta con alarma", sumó el vocero. Mercado remarcó que el botón antipánico, además, cuenta con una alerta que hace que intervenga la policía. Entonces, el funcionario chicaneó: "Acá hay policía. Bueno, de hecho, podríamos empezar a usar. Aprieto el botón antipánico y se los llevan".

La comunicadora entonces volvió a consultar si esta posibilidad realmente está siendo analizada por el vocero. "Sí, claro. Es bizarra esta charla. Sí, me parece divertido tener un botón para cuando se exceden... tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se les está quitando espacio y lugar, me parece un recurso interesante", respondió entre risas.

En los aspectos que Adorni busca modificar, no está sólo el botón para silenciar a los periodistas desde su atril o que se vote sobre quiénes pueden participar de las conferencias. También apunta a un nuevo "código de vestimenta", que por ahora apunta a que los hombres utilicen saco y corbata, y para mujeres de momento no se ha definido.