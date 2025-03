Kicillof liquidó a Milei: "Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió esta tarde que Argentina "está sometida a un experimento de crueldad", al pronunciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en medio de tensiones con el Gobierno nacional.

"Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración regido por valores contrarios a los que inspiran el gobierno que conduzco", expresó Kicillof al encabezar la Asamblea Legislativa en la sede del Congreso bonaerense, en La Plata.

Además, el gobernador bonaerense manifestó: "El presidente de la nación, amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por las redes sociales. Parece irreal, parece una distopía tragicómica", y añadió: "No sé qué es peor, si haber realizo la amenaza, o hacerla y luego recular. No se puede ser impune, cínico e irresponsable".

Por otro lado, el gobernador Kicillof leyó un mensaje de Javier Milei del 28 de febrero en donde asegura la intervención del territorio bonaerense: "Córrase del camino, renuncie y deje intervenir la provincia", afirmó.

"De esta manera está promoviendo una estafa política a la vida de todos. El gobernador al que livianamente le pide la renuncia, fue reelegido por casi 20 puntos de diferencia respecto al segundo, en una elección en que la fuerza política del presidente fue derrotada en tres instancias", subrayó Axel Kicillof.

Asimismo, agregó: "No es un ataque personal, no es contra mi, es contra la provincia de Buenos Aires, es contra la democracia. Y no descarga esa furia antifederal, antidemocrática, únicamente contra el peronismo, cualquiera puede ser víctima de esas agresiones y de sus irrupciones de autoritarismo. Bah, cualquiera menos los millonarios extranjeros o el presidente de los Estados Unidos".