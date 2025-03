El Gobierno entierra la posibilidad de enviar al Congreso los detalles del acuerdo con el FMI

El Gobierno prevé enviar “en los próximos días” al Congreso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para su rápido tratamiento en comisiones y posterior debate en el recinto.

Sin embargo, fuentes oficiales descartan a MDZ que el Ejecutivo contemple enviar el memorándum con los detalles técnicos del acuerdo. “No corresponde enviarlo al Congreso”, sentencian en Casa Rosada, restándole importancia el reclamo de distintos bloques opositores que solicitaban los aspectos técnicos y la inclusión del Presupuesto como parte de las negociaciones para acompañar el nuevo entendimiento con el organismo.

Los funcionarios libertarios enfatizan que en el 2022, durante el Gobierno de Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán no envió los detalles técnicos de aquel acuerdo con el Fondo. En el Ejecutivo evalúan enviar al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En el marco de la apertura de sesiones, Milei anunció: “En los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

“Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias… mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”, planteó.

“Estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”, argumentó el líder libertario.

Manuel Adorni negó que el acuerdo con el FMI modifique el esquema cambiario

En el marco de su conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno intentará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el primer cuatrimestre del año. El funcionario sostuvo que el posible acuerdo con el organismo internacional "va a implicar la recapitalización del Banco Central (BCRA)" y afirmó que "no va a inferir que aumente la deuda", en línea con el presidente Javier Milei y la explicación que realizó en la apertura de sesiones del Congreso.

En cuanto al cepo, Adorni indicó que el nuevo acuerdo no implicará que se levante, sino que se va a levantar "cuando las condiciones estén dadas".

"Nos vienen preguntando si vamos a cambiar el esquema cambiario, si el dólar está atrasado. Hace un año que plantean lo mismo y siempre decimos que no. Lo único que tengo para decirte es que no y que, de hecho, el acuerdo con el Fondo no va a implicar per se el que se levante el cepo. Se va a levantar el cepo cuando se den las condiciones que el Presidente especificó, no solo en el discurso, sino que lo viene diciendo en las diferentes entrevistas", completó.