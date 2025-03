Chubut podría ser la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios públicos y sindicalistas

La provincia de Chubut se convirtió en la primera provincia en eliminar los fueros. La legislatura local aprobó uno de los principales proyectos del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, que recae en los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado y para los sindicalistas.

Dicha iniciativa será rubricada en un plebiscito abierto durante las elecciones de medio término. La misma marca un hito en la provincia y, según festejaron desde el territorio patagónico, la posiciona como pionera en esta iniciativa, ya que los funcionarios y los sindicalistas no podrán utilizar estos privilegios para protegerse de la Justicia ante delitos de distinta índole.

A través de sus redes sociales, Torres señaló: "Desde el primer día de gobierno nuestro objetivo fue siempre claro y concreto: no permitir nunca más que los corruptos y los ladrones se atrincheren en la política, para, de una vez por todas, terminar de dar vuelta la página más oscura de la historia de nuestra provincia. Por eso, a más de 40 años del regreso de la democracia, vamos a ser los chubutenses los que decidamos si le decimos basta a los corruptos en la política, para convertirnos así en la primera provincia donde todos seamos iguales ante la Ley".

CHUBUT SIN FUEROS



Tomamos la decisión de ampliar Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado, incluyendo cargos políticos electivos y no electivos, y elevamos una Enmienda Constitucional, que ya fue aprobada por la Legislatura, para ser la primera provincia de la Argentina… pic.twitter.com/zaAOf3ka95 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 5, 2025

Además, en un video compartido, el mandatario destacó: “No sólo tomamos la decisión de elevar una enmienda constitucional para ser la primera provincia de la Argentina sin fueros, sino que también ampliamos la Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”.

Afirmó que la eliminación de fueros implica “eliminar todo tipo de privilegios que no tienen razón de ser”, y que quienes se oponen a la medida “son los mismos que no quieren que la provincia avance”. La iniciativa recae no sólo en miembros del Poder Judicial local, sino también en legisladores, en el gobernador, el vicegobernador y los sindicalistas.

“Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”, agregó Torres.

El vicegobernador, Gustavo Menna, quien fue uno de los principales impulsores de la medida, aseguró que “el paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.

Al respecto, concluyó: “Ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.

Esto se da luego de que Chubut haya adherido al Régimen de Transparencia Fiscal. La medida apunta a que los consumidores puedan conocer la discriminación del IVA y otros impuestos nacionales indirectos dentro de sus facturas. La normativa forma parte de la Ley 27.743, y posiciona a la provincia como una de las tres primeras en sumarse a este marco legal.