Alfredo Cornejo predijo cómo le irá a Javier Milei en las próximas elecciones

Quienes conocen al gobernador Alfredo Cornejo desde su época de la facultad, cuando estudió Ciencias Políticas en la UNCuyo, saben de algo: siempre se dedicó a hacer los cálculos para conocer los resultados electorales con anticipación. Hace 4 décadas lo hizo con el centro de estudiantes, y luego, durante toda su vida política, con el resto de las elecciones. Este año no es la excepción.

El medio Econojournal, que es muy influyente en el ámbito de la energía, lo entrevistó en exclusiva desde la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Además de preguntarle por el impulso minero de Mendoza, le consultó - y tituló por la suerte del gobierno del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) para los comicios legislativos que serán este año. El Gobernador contestó que ganará cómodo pero además hizo un guiño a un posible pacto entre Cambia Mendoza y LLA porque habló de "buenos acuerdos con opositores colaborativos" como condición para que esto ocurra.

Cornejo respondió con una frase contundente- que el medio eligió como título de su nota-. "El Gobierno de Milei va a ganar las elecciones con un margen mayor al que en su momento obtuvo Macri", vaticinó el mandatario mendocino. En ese sentido, agregó: "Creo que el Gobierno con buenos acuerdos con opositores colaborativos puede ganar las elecciones y tener una mayoría parlamentaria más robusta. Yo aventuro, y todas las encuestas así lo marcan, que el gobierno de Milei va a ganar las elecciones de medio término y las va a ganar con un margen mayor al que en su momento obtuvo Macri".

En esa línea, justificó su explicación: "El gobierno puede ganar en más provincias argentinas que las catorce en las que en su momento ganó Macri. Otra diferencia con Macri es que en ese momento la sociedad demandaba más Estado y menos ajuste y hoy la sociedad está demandando que arreglen la economía aún a riesgo del ajuste y que el Estado no desaparezca, pero dejé de ser un actor que obstruya para convertirse en uno que facilite".

Cornejo junto a la ministra Jumena Latorre en la feria más importante del mundo

El Gobernador se ha mostrado hasta este momento como un aliado de presidente Milei pero de manera precavida. No ha dado explicitado que la UCR de Mendoza hará una alianza electoral con La Libertad Avanza para participar de las elecciones legislativas. De hecho, aún no ha anunciado si desdoblará las elecciones respecto de las nacionales y de no hacerlo, es probable que existan dos urnas separadas, una para introducir la boleta con los cargos nacionales y otra con los provinciales.

Un acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza a nivel nacional no existirá porque hay un gran sector del radicalismo que se opone rotundamente a esa posibilidad, empezando por su presidente, el senador nacional Martín Lousteau. Pero incluso en Mendoza hay radicales que tampoco son proclives a esa idea aunque conocen de antemano que en la provincia Milei tiene altos niveles de popularidad, similares a los porcentajes que sacó cuando ganó la presidencia en diciembre 2023. Una especie de luna de miel extendida, al menos por estas tierras.

Sin embargo, en la entrevista que dio en Canadá Cornejo habló de "buenos acuerdos con opositores colaborativos", es decir que dio una señal de cuál será el camino que quiere recorrer de alianzas el Gobierno de Mendoza este año. La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, de hecho quien reporta políticamente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich- es del PRO aún pero podría dar el salto en cualquier momento a LLA- ya se mueve como una libertaria más con permanentes elogios a Milei y sus políticas públicas.