Mauricio Macri redobló las críticas contra Karina Milei: "Quiere terminar conmigo y el PRO"

El expresidente Mauricio Macri redobló sus críticas contra el Triángulo de Hierro del presidente Javier Milei, integrado por el asesor Santiago Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y apuntó contra la hermana del mandatario por "querer terminar con él y con el PRO". También se refirió al plan económico y le reclamó al Gobierno "salir del cepo", "bajar impuestos" y "tener otro tipo de cambio".

"Para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea que la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO", aquejó el expresidente, que luego aseguró que "escucha y lee" que la titular de La Libertad Avanza "habla de terminar con él y su partido". "Tendrían que decirle gracias al PRO por tener tanta grandeza", demandó el ingeniero, que además reveló que "no conoce" a Karina porque "ella no ha querido hablar mano a mano con él".

En ese sentido, Macri recordó sus conversaciones con el presidente Javier Milei, "las famosas milanesas", para "soñar juntos un proyecto de país" que implicaba "unir sus fuerzas con las del PRO". "Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione y de vuelta generen confianza, pero su círculo, su triángulo de hierro ha dicho que no", explicó el exjefe de Estado.

Según contó el caudillo amarillo en diálogo con Radio Mitre, Milei apoyaba sus recomendaciones y las "anotaba", pero estas "nunca sucedieron". "De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder, que lamentablemente atenta contra un proyecto de país", criticó el exmandatario, que procedió a redoblar sus señalamientos contra el entorno del libertario.

"Lamento que Karina Milei y Santiago Caputo sean una traba para todas las cosas que el presidente me decía que sí. Se enojan porque tengo propuestas", disparó Macri, y agregó: "Para un presidente que llegó al poder de forma increíble, con su hermana y sus 4 perros, tendría que preocuparse por reforzar lo más posible a su Gobierno. Quiere armar un partido y su primer prioridad no es atacar un feudo como Formosa, Santiago del Estero o La Rioja. Eso hubiera tenido una lógica. Ahora es la prioridad de Karina Milei la Ciudad de Buenos Aires y el PRO. Por ahí no es".

En ese sentido, el exmandatario remarcó el valor del apoyo de su partido al oficialismo en el Congreso, a la par que criticó el comportamiento de la bancada libertaria en el Palacio Legislativo. "En 5 momentos muy complejos donde el plan económico se podía transformar en una crisis de vuelta, el PRO estuvo votando y ocupándose de hacer todo el trabajo legislativo mientras los diputados de ellos se tiraban agua, hablaban con megáfonos, se agarraban a piñas. El PRO sacó las papas del fuego y ayudó al presidente a mantener el rumbo de ordenamiento macroeconómico", remarcó.

Críticas al plan económico

Para Macri, "no hay dudas" de que el plan económico del Gobierno sigue "el rumbo correcto". Sin embargo, por eso con mucho orgullo, el expresidente advirtió que todavía no se ha logrado el reordenamiento de la economía "porque mientras esté el cepo estamos rengos".

"Cruzar el río es lo que hace falta para poder desarrollar el país. Estamos más allá de la mitad del río. Hay que mejorar el equilibrio fiscal, achicar el estado mucho más, sacar el cepo es a 3 cuartos del río. A partir de ahí llegamos a la tierra prometida donde empezamos a soñar y lograr ese bien de la confianza interna y externa, creer que hay que invertir en la Argentina", subrayó el exjefe de Gobierno porteño.

Para el fundador del PRO, "el presidente y el ministro de Economía saben que hay que apoyar fuerte para que Argentina crezca en sus exportaciones". "Esto se arregla bajando impuestos y teniendo otro tipo de cambio", puntualizó, a la vez que consideró que "la falta de un superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos y eso hace muy difícil producir en la Argentina".

Por último, Macri afirmó que "el acuerdo con el FMI es necesario", y opinó que "se está dilatando porque se ve que no se ponen de acuerdo con algunos technicalities". "Esperemos que se logre para ir aportando ese granito de arena al bien a conquistar que es la confianza".

