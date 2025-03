El exdirector de prensa que competiría en las elecciones junto al PRO

Este sábado 29 de marzo en Las Heras, el salón de la feria de ese departamento se colmó. La excusa fue "agasajar a las mujeres" en su mes, pero la verdadera razón, la construcción política. El periodista Ramiro de los Ríos, quien fue el director de Comunicación durante la gestión de Daniel Orozco, ahora encabeza la agrupación "Compromiso por Las Heras", que forma parte de La Unión Mendocina. De hecho, el evento estuvo lleno de legisladores provinciales del PRO.

En el encuentro destacó de los Ríos que el grupo Compromiso por Las Heras: "en poco tiempo se fue transformando en una alternativa política seria y consolidada, que trabaja intensamente en un proyecto de gobierno municipal", sin eufemismos. Además, de los Ríos, explicó a MDZ que: "Las elecciones están lejos, no estamos pensando en cargos, pero sabemos que estamos trabajando en que el día que haya elecciones, estar preparados, sí nos entusiasma el día de mañana ser un alternativa concreta".

Participaron del encuentro, entre otros dirigentes, las diputadas Lula Balsells Miró y Cintia Gómez, los senadores Germán Vicchi y Valentín González; como así también la presidenta de PRO Mujeres, Gisella Talquenca. Es decir que los dirigentes del PRO ven en este grupo una alternativa para el departamento que está gobernado por Cambia Mendoza.

"Desde hace muchos años que trabajo en la Comunicación institucional, siempre estuve vinculado a las actividades políticas pero desde un rol técnico, pero desde el año pasado estoy trabajando con un grupo de personas con acciones concretas en barrios, viendo las necesidades que tienen. De a poco me fui metiendo y ahora tenemos un grupo importante que se llama Compromiso Las Heras y la verdad como no tengo un programa de radio o televisión que me lo imposibilitara de perder una objetividad, estoy comprometido con esto, con muchas ganas", contó el periodista a este diario.

Ramiro de los Ríos, el exdirector de prensa de Las Heras

El ahora dirigente político fue el Director de Comunicación durante la gestión de Orozco pero ahora no tiene relación con el exintendente y está apoyado por La Unión Mendocina, a quien además le hace la comunicación. Compromiso por Las Heras está compuesta por vecinos, militantes y miembros de organizaciones sociales y deportivas del departamento.

"Esperábamos 100, 120 personas en el evento. pero nos quedamos sorprendidos, En un momento contamos 230 personas, gente de otros partidos, somos La Unión Mendocina. Yo soy de esa idea, de ser abarcativo, de ser amplios, en ese camino estamos", manifestó el periodista.