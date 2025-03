El abogado de Cristina Kirchner rechazó que pueda ir "presa" y reclamó a la Corte Suprema su absolución

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, explicó este lunes los fundamentos del recurso de queja elevado ante la Corte Suprema en el marco de la Causa Vialidad y aseguró que "la posibilidad de que la expresidenta vaya presa no existe" hasta que se analice su presentación. Además, apuntó contra las "salvajes violaciones de las garantías constitucionales" que tuvo el proceso y le reclamó al máximo tribunal la absolución de la exmandataria o que ordene repetir el juicio.

"Hemos presentado un recurso de queja a efectos de que la Corte Suprema de Justicia efectúe un análisis sobre las violaciones de las garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso y que corrija las arbitrariedades que hemos detectado cuando se dictó esta sentencia condenatoria", manifestó Beraldi al inicio de la conferencia de prensa que brindó desde la sede del Partido Justicialista.

En ese contexto, el abogado enfatizó que "la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa no existe" porque el recurso debe ser analizado en un determinado plazo, que suele tomar "años", y explicó que la Corte debe tratar diez recursos más de este tipo. "Por lo cual, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches salvo que se trate esto de una operación política que nada tiene que ver con el derecho".

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. La condena fue ratificada por Casación en noviembre de 2024.

Independientemente del proceder del Poder Judicial, Beraldi aseguró, tras ser consultado sobre si existía el temor de que la exjefa de Estado pudiera ir presa, que "Cristina nunca tiene miedo", y manifestó: "Está convencida de la tarea institucional que desarrolla, a la gente que representa, y sabe por qué este proceso existe. Existe no porque haya cometido un delito, sino porque ha hecho muchas reformas que hay gente que no se lo perdona”.

Entre las principales faltas que le cuestionó al proceso judicial contra Cristina Kirchner, el letrado destacó "la intervención en distintas instancias de jueces y fiscales que no cumplen con los estándares internacionales en cuanto a la necesidad de que sean independientes e imparciales del poder político".

"Si el Poder Ejecutivo Nacional se constituye en un expediente, en una causa judicial, como querellante y actor civil como ocurrió en este caso, y los jueces que tienen que resolver esa causa se reúnen y tienen encuentros privados con el presidente de la Nación de ese entonces (Mauricio Macri), eso impacta de manera directa sobre la relación de esta garantía”, enfatizó Beraldi, en relación a los jueces de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que habían visitado al líder del PRO en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante su gestión y que luego intervinieron en la Causa Vialidad.

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, brindó los fundamentos de por qué considera que la causa vialidad tuvo múltiples "violaciones a las garantías constitucionales".

El letrado también señaló como otra "violación sistemática" el caso del fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, que jugaba en el mismo equipo de fútbol con el magistrado que presidía el tribunal que actuaba en el caso, Rodrigo Giménez Uriburu, en un torneo que se desarrollaba en una propiedad del expresidente Macri.

"Les pregunto qué hubiese ocurrido si, en vez de estar el fiscal, hubiese estado yo en ese foto. O si esos jueces que se reunieron con el presidente Macri se hubieran reunido con Cristina Fernández de Kirchner cuando tenían que intervenir. Las consecuencias hubieran sido catastróficas", subrayó el defensor de la expresidenta.

Además, el abogado apuntó contra la "falta de investigación" llevada a cabo durante el proceso que derivó en una condena de seis años de prisión para la exjefa de Estado -sumado a una inhabilitación para ejercer cargos públicos- y remarcó: "La fiscalía no investigó nada. Dijeron que hay sobreprecios sin tener una pericia contable y que hay cartelización, sin que se investigaran a los otros empresarios involucrados".

"En el juicio se demostró sin dudas de que ella no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto que vota el Congreso", señaló el abogado, y agregó: "Todos los testigos que vinieron al juicio lo dijeron y no podría haberlo hecho, porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad y que se ejecutan en un órgano provincial donde la presidenta no tiene ningún tipo de incidencia".

Quienes deberán definir ahora el destino de la expresidenta son los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Por esos motivos, Beraldi proclamó que "Cristina es absolutamente inocente respecto a las imputaciones que se le han hecho" y remarcó qua "a este pronunciamiento condenatorio se llega por todas estas violaciones sistemáticas de garantías constitucionales, con una sentencia que es arbitraria".

En ese marco, la defensa de la exmandataria le pidió a la Corte Suprema que analice el recurso planteado y que además convoque a audiencias públicas. "Requerimos que cuando la Justicia actúe, lo haga sin ningún tipo de sospechas de vinculaciones con poderes políticos, mediáticos o de la índole que sea. Que la Justicia actúe de manera independiente", remarcó el letrado, que acusó un intento de "proscripción" contra Fernández de Kirchner.

"Que se tome la decisión que jurídicamente corresponda, que la absuelvan o reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías", exigió el abogado, y concluyó: "Si la Corte rechaza el caso, habremos de continuar nuestro reclamo ante los organismos internacionales".

Sin embargo, antes de que el alto tribunal pudiera tomar el caso, la defensa de la expresidenta anunció la recusación del nuevo integrante de la Corte, Manuel García-Mansilla, que fue designado por decreto por el presidente Javier Milei. Entre los argumentos de Fernández de Kirchner enumeraron la "ilegalidad" de su nombramiento, pero también la presión que podría ejercer sobre él el mandatario libertario, que manifestó recientemente que "Cristina va a ir presa".