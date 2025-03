Peligran los pliegos de Lijo y García Mansilla y el Gobierno evalúa postergar la sesión

El Gobierno se enfrenta con otra encrucijada y puede recibir otro inminente revés en el Congreso. El jueves el Senado tiene previsto sesionar y el tema central será los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.

A pesar de las distintas tratativas, la Casa Rosada no cuenta con los dos tercios necesarios para su aprobación y evalúa opciones para evitar que caigan sus candidaturas.

Vale la aclaración que García Mansilla juró en el máximo tribunal gracias al nombramiento por decreto de Javier Milei, aunque su vigencia es hasta el 30 de noviembre. Podría existir otro decreto que renueve su permanencia temporal en la Corte, aunque no es la idea prioritaria de los libertarios. En tanto, Lijo no pudo jurar ya que no está dispuesto a renunciar a sus funciones en los tribunales de Comodoro Py y aspira a ser votado en el Congreso.

Si bien algunos estrategas del Gobierno aseveran que “los senadores se sienten y voten de una vez” los pliegos, en la práctica desde los despachos oficiales piensan en postergar el debate en el recinto y buscar más días “para convencer” a senadores dialoguistas.

Algunos negociadores del oficialismo manifiestan cierta resignación porque “las conversaciones no dieron su fruto y hoy está todo muy complicado”, pero también enfatizan que ven “difícil que 25 senadores se sienten y quieran rechazar los pliegos”. “No creo que se animen a sentarse y levantar la mano para hacer caer los pliegos, en especial el de Lijo que tiene más chances de entrar”, sostuvo una alta fuente oficial, en diálogo con MDZ.

En estos días el Gobierno espera reforzar las comunicaciones con senadores claves e intentar conseguir votos “en un contexto adverso”. Caso contrario, se buscará arbitrar las formas de que se pueda posponer formalmente la sesión o hacer caer el quórum para que se posponga la definición.

Si se hiciera la sesión y se rechazan sus candidaturas se ingresa en otro debate que impulsará la oposición con el caso de García Mansilla. El bloque de Unión por la Patria busca que deje su cargo en la Corte y hasta evaluaban la idea de impulsar un pedido de Juicio Político.

El académico cuenta con el rechazo total del peronismo y otros senadores como Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, por lo que su postulación pende de un hilo.

En el caso del juez federal, hay un marco más difícil de clarificar ya que no hay un posicionamiento absolutamente en contra del magistrado por parte del kirchnerismo, pero sí del PRO y del formoseño Francisco Paoltroni, que lo acusan de ser un juez corrupto. En Casa Rosada mantienen conversaciones subterráneas con algunas terminales peronistas para intentar su aprobación.

Otro gran interrogante es el radicalismo. Si bien Lousteau y Pablo Blanco adelantaron su voto negativo, la mayoría del espacio aún no adoptó una postura pública.