Kicillof presentó patrulleros que, por un “problemita” legal, no pueden patrullar

Hace unos días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, lanzó en la Escuela de la Policía “Juan Vucetich” el Plan Integral de Seguridad bonaerense. En el acto, del que participaron cerca de 100 intendentes y se hicieron importantes anuncios para el combate del delito, el gobernador presentó patrulleros que - curiosamente - no pueden patrullar, porque... ¡no están patentados!

Por lo que al terminar el evento, el personal policial a cargo de los flamantes patrulleros Fiat Cronos sin patentar, los subió a las grúas para que fueran trasladados al playón de la División Automotor que la policía bonaerense tiene en La Plata.

Oficialmente se informó que no estaban patentados por falta de chapas patentes, responsabilizando al Gobierno nacional por el faltante. Aunque según fuentes consultadas por MDZ, en el Registro Automotor negaron el faltante de chapas patentes para uso oficial. Algo no cerraba y el rumor que empezó a instalarse era que había "un problemita" legal con los patrulleros Fiat Cronos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, hablando en el acto y de fondo los patrulleros sin patentar.

Y más si tenemos en cuenta que hace unas semanas el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo denunció ante la justicia platense al gobierno de la provincia de Buenos Aires por un “supuesto” sobreprecio en la compra autos Fiat Cronos, para convertirlos en patrulleros.

La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) 16 de la Plata, a cargo del Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Fuentes de la fiscalía informaron a este diario que no “habían puesto ninguna traba legal” para el uso de esos patrulleros, agregando: “Se solicitó al Ministerio de Seguridad documentación sobre la adquisición de los autos”.

Y, ante la pregunta sobre si desde la cartera de Seguridad provincial habían presentado la documentación requerida, respondieron: “No se pusieron tiempos. Entendemos que si no los presentan en los próximos días se enviará una nueva requisitoria estableciendo plazos para la entrega de la documentación", remarcando que "la causa se está moviendo”.

A todo esto, las fuentes judiciales consultadas por MDZ dijeron que es llamativo que se hayan comprado ese tipo de autos para convertirlos en patrulleros y que si no salieron blindados de fábrica “algo no cerraba”.

“Por las especificaciones técnicas, el Fiat Cronos no sirve para patrullero. La amortiguación de fábrica no soporta el peso extra de un blindaje, que es como ponerle otro auto encima. Y si no vinieron blindados de fábrica, acondicionarlos para que puedan ser usados como patrulleros y protejan al personal policial ante una balacera tendría un costo extremadamente elevado. Por lo que es llamativamente injustificable que hayan comprado ese tipo de autos”, sostuvieron desde la investigación

A todo esto, la oposición en la Legislatura bonaerense se hizo eco de la presentación de los patrulleros Fiat Cronos de Kicillof sin patentar, que solo sirven para la foto. En diálogo con MDZ, el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, denunciante ante la Justicia por los "supuestos" sobreprecios en en la compra de los autos, afirmó: “No tenemos dudas que detrás de la compra de los patrulleros hubo un curro. Ahora toca a la Justicia investigar y evaluar el alcance de las responsabilidades”.

“Si está involucrado el gobernador, el ministro de Seguridad o fue un kiosco de algún 'vivo' que quiso aprovechar la ola de inseguridad que se vive en la Provincia para hacer un negocio redondo; sea cual fuera la responsabilidad, no vamos a permitir que los corruptos hagan de las necesidades de los bonaerenses un negocio”, sostuvo el legislador que responde a Elisa Carrió.

Quien también se hizo un festín en “X” con los patrulleros sin patentar fue la senadora de La Libertad Avanza Florencia Arietto, quien cargando contra el gobernador escribió: “Es mentira que Kicillof entregó en el día de hoy estos patrulleros. Como verán, no tienen patente”, para cerrar con un “más trucho no se consigue”.

Es mentira que Kicillof entregó en el día de hoy estos patrulleros. Como verán no tienen patente. Luego del acto fueron devueltos a la división automotores en La Plata. Más trucho no se consigue. pic.twitter.com/PzS21EBrmZ — María Florencia Arietto uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@florenciarietto) March 26, 2025

Al ser consultada por MDZ sobre la denuncia penal por la compra con “supuesto” sobreprecio de los patrulleros, dijo: “El Cronos, como todos los sedan, no es auto para patrullar en la provincia de Buenos Aires y menos el conurbano, que tiene calles detonadas".

“Por un precio mucho menor del que pagaron los Cronos podrían haber comprado camionetas 4x2 que son más altas. El patrullaje en el conurbano tiene 3 choferes por día y hace un promedio de 50 km por hora. Un Fiat Cronos con ese precio no es amortizable y no dura. Lo ideal serían 4x4, pero desde el Ministerio pueden responder que son muy caras y que la restricción presupuestaria... mentira, porque se la roban. Pero supongamos que haya restricciones presupuestarias, las 4x2 son mucho mejor que un Cronos y más baratas que lo que pagaron cada Cronos”, resalto Arietto.

Mientras la investigación por la “supuesta” compra con sobreprecios del Ministerio de Seguridad bonaerense de los Fiat Cronos, transformados en patrulleros por el gobierno de Axel Kicillof avanza, los intendentes ante la creciente inseguridad que golpea la provincia de Buenos Aires esperan recibir cuanto antes los patrulleros prometidos. Eso sí, primero deberán patentarlos.