Los intendentes salieron a bancar y se profundiza el quiebre en la Provincia de Buenos Aires

Más de cuarenta intendentes de Unión por la Patria, en el que no se encuentran los referentes del Frente Renovador ni La Cámpora, firmaron un nuevo documento en respaldo de Axel Kicillof pero ahora solicitándole la convocatoria a elecciones de manera desdobladas, anticipadas a la fecha prevista para las elecciones nacionales, en una nueva avanzada contra la postergación del debate legislativo que se observa desde hace casi un mes producto por la feroz interna que se desató entre el gobernador y sus “primos” del kirchnerismo renovador.

En los últimos quince días se agravó mucho más la crisis en el seno del oficialismo bonaerense que se había expuesto a fines del año pasado cuando no pudieron aprobar presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento para pagar la deuda flotante. Sergio Massa y Máximo Kirchner, en cambio, pretenden que la sangre no llegue al río. Para esto cuentan, además, con el acompañamiento de la mayoría legislativa bonaerense, en un gran acuerdo multisectorial que contiene a radicales, liberales y PRO.

“Hay mucho para laburar como para andar siempre enojados por algo”, le confió a MDZ uno de los tres más importantes referentes del peronismo kirchnerista renovador. Con estilos diferentes, las coincidencias surgen cuando se escuchan las voces de los generales cercanos a Massa y Kirchner. Ambos se entienden mucho mejor que con Kicillof, a quien le aburre la construcción política de la manera tradicional.

Las diferencias empiezan a ser poco más que políticas. Ahora se notan más cuestiones de estilo personal, como la manera de relacionarse con el resto de los actores políticos y la manera de plantarse. No solo al gobernador lo ven mucho más “escurridizo” sino que ya lo comparan con Javier Milei por su cerrado esquema decisorio. “Los dos son economistas, estudiaron en la misma universidad, los dos manejan el excel de la misma manera, nada más que después dicen que hacen lo contrario”, se ríen con ganas por tal comparación.

Hoy, el diputado provincial Marcelo Daletto difundió un cuadro comparativo con los gobernadores que más plata derivaron al gasto de capital, es decir, la obra pública. Como en ese informe Kicillof salió entre los que menos gastan, La Cámpora no tuvo ningún reparo en distribuirlo. En este estudio, realizado en base a datos oficiales, el gobernador bonaerense gastó solo el 1,2% de su presupuesto para ese fin. https://x.com/MarceloDaletto/status/1905635139272454287?s=08

En diciembre se vio nítidamente que la ruptura se había iniciado

La reunión del martes pasado, posterior al asado de “los jefes”, en la que “los generales” de Kicillof, Massa y Kirchner debían empezar a buscar las coincidencias que no habían conseguido las más altas jerarquías, fue un fracaso total. Carlos “Carli” Bianco, a quien tampoco le disgusta quedar como parco o distante, directamente fue al grano y empezó la reunión para que termine rápido. “Vamos a desdoblar las elecciones luego que se defina la fecha o la suspensión de las PASO”. Cristina quiere que se haga de manera concurrente, el mismo día que se voten los candidatos nacionales, mientras que el excandidato a presidente preferiría que lo hicieran con posterioridad al 26 de octubre.

“Está bien que cada uno exponga su posición, pero nosotros no nos vamos a dar por ofendidos. La semana pasada el kicillofismo metió en la discusión el tema de las reelecciones indefinidas y nosotros seguimos con nuestra postura, contraria. Realmente son muchas más las variables que están en el debate”, explicó uno de los “generales” proclive a la suspensión de las PASO con voto unificado en octubre. Esa hipótesis es, traducida, una lista “de unidad”, lo que a todas luces parece ya imposible de conseguir. A La Cámpora no le molesta competir. Kicillof casi que no tiene otra alternativa. https://www.mdzol.com/politica/2025/3/26/cristina-kirchner-le-impone-sus-condiciones-axel-kicillof-crece-la-fractura-1197631.html

“El tema es que en la Legislatura Axel no tiene los votos. Acá conviven otras motivaciones y cualquier reforma, inclusive la modificación electoral, debe hacerse con el consenso opositor”, comentó la misma fuente de Unión por la Patria. Sobre este punto existe una coincidencia total con los bloques opositores, que también juegan a la hora de proponer temas para en el debate que debe decidir cuándo y cómo se realizan las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

La fortaleza de la Legislatura en la política bonaerense es crucial, ya que entrecruza el apoyo radical, parte del PRO y el 80% de Unión por la Patria, es la autonomía que cuentan con respecto de intendentes o el propio gobernador. Electos por la “rosca” de cada partido, casi ninguno depende, como sucede en el orden nacional, de los designios de un jefe territorial. “Los sin votos también jugamos”, afirman.

Los intendentes peronistas ya se expresaron hoy en el documento en el que aparecen firmando Mariano Cascallares y Federico Achaval, de Almirante Brown y Pilar, respectivamente, quienes en el anterior documento en favor del Movimiento Derecho al Futuro no habían aparecido o si lo hicieron revisaron su postura. También está el de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien mantiene un acuerdo político con otros dos que no firmaron, como Fernando Grey y Julio Zamora. “Fue un gesto”, expresaron desde este sector que también integra el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta.