María Eugenia Vidal apuntó contra Karina Milei por "hacerle el juego al kirchnerismo en la Ciudad"

La diputada María Eugenia Vidal es la jefa de campaña de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en ese marco lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unificada con La Libertad Avanza en el territorio porteño. Y responsabilizó por ello a la presidente del partido violeta, Karina Milei.

Vidal contrastó las distintas realidades respecto al vínculo con LLA: "Nosotros sin ningún tipo de especulación acompañamos al presidente Milei en el Congreso, inclusive en algunas que tenían costo político. Pero pusimos en primer lugar que el programa económico funcione. Sin dudas, sin el apoyo del PRO no podríamos tener una argentina estable".

Marcó entonces un contexto muy distinto en la Legislatura: "Lamentablemente en la Ciudad no pasa lo mismo.Lla decisión de la presidenta de la LLA, que es Karina Milei, fue no apoyar al PRO. No se votó el presupuesto que propuso Jorge Macri, todos los cambios que propusimos y el bloque de LLA se partio al poco tiempo".

La diputada resumió en diálogo con Radio Mitre que "confundieron su enemigo" y resaltó: "El enemigo no es el PRO, es el kirchnerismo".

Vidal fue luego más enfática sobre la responsabilidad que tiene la hermana del presidente: "Ella tiene la responsabilidad de la confección de listas. El PRO propuso en muchas oportunidades ir juntos. En la Ciudad, no ir juntos le hace el juego al kirchnerismo. El problema es que no estamos juntos en esta elección y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO".

Por otro lado, también cuestionó la manera en la que encaró la campaña porteña su exaliado, Horacio Rodríguez Larreta: "Me parece muy triste que Horacio haya arrancado su campaña así. Antes de pensar en el olor a pis hay que pensar de que hay familias que quedaron rotas. Necesitamos que los hablan en nombre de los pobres, hagan algo en serio por ellos. No lo reduzcamos a la banalidad del olor a pis".

Noticia en desarrollo