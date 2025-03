La contundente respuesta de Manuel Adorni sobre la posibilidad de ser candidato

El vocero presidencial, Manuel Adorni, estuvo este miércoles por la noche en la mesa de Jonatan Viale, en TN, y habló de varios temas, entre ellos una posible candidatura en las próximas elecciones.

En ¿La Ves?, Adorni aseguró que no es político y nunca lo será, al tiempo que indicó que “las candidaturas no están definidas”.

“El presidente (Javier Milei) me pondrá en la función que crea conveniente y en la que yo esté de acuerdo”, sostuvo y agregó que “cuando el presidente me quiera mandar a mi casa, me iré a mi casa”.

A lo que Viale le preguntó, de manera directa, si no le gustaría ser candidato: “No sé, qué sé yo”, titubeó el vocero. “Acompaño las ideas, y dentro de las ideas es una posibilidad. No descarto nada”.

“Si Milei te lo pide, no le podés decir que no”, disparó el conductor, a lo que Adorni respondió: “No, claro, es imposible decirle que no”.

“Estamos para empujar la agenda del presidente. Si él considera que mi mejor lugar está en cuál o tal lado, tengo que estar en ese lugar”, adelantó y sentenció: “Voy a estar cada día en donde el presidente me pide”.

