Elecciones en CABA: la UCR competirá sin Martín Lousteau

Finalmente, Martín Lousteau no será de la partida. El senador no encabezará la lista de candidatos a legisladores porteños de la alianza Evolución. La decisión de no competir por el ingreso a la Legislatura, parece arriesgada y según explicaron desde el radicalismo, se optó por integrar a figuras jóvenes y del ámbito universitario. Así, la lista la encabezará Lula Levy, de 29 años, ex presidenta de la FUBA, cargo que mantuvo hasta hace unos días.

Ya está designada la jefa de campaña y quien será el segundo de una lista que estaría apuntando a lograr un alto impacto para promover las candidaturas. La jefa del bloque UCR en la Legislatura porteña, Manuela Thourte, es la jefa de campaña. La diputada aseguró que "queremos renovar nuestro espacio y dar lugar a lo nuevo" y en cuanto a las chances de hacer una buena elección dijo no saberlo.

"Es una apuesta al futuro. Empezamos ahora para 2027", indicó la diputada porteña. El 18 de mayo se vota para la renovación de 30 legisladores porteños y diez suplentes, de la Legislatura de la Ciudad. Lula Levy, quien será la primera de la lista de candidatos a legisladores porteños es Consejera Superior de la UBA, contadora pública y licenciada en administración graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El año pasado, como presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires estuvo al frente de las marchas en defensa de la Universidad Pública. “Nuestro objetivo desde el Centro de Estudiantes siempre fue contar las cosas de frente y estar a la par de los alumnos, no por encima de ellos. Así logramos operativizar y concretar una gran cantidad de proyectos que fueron realmente beneficiosos para todos", aseguró la candidata acerca de su actividad en las representaciones estudiantiles.

La UCR irá sin Lousteau en la elección porteña. Foto: Archivo.

Levy competirá así con Leandro Santoro quien encabezará la lista del peronismo en la Ciudad, con Horacio Rodriguez Larreta y los postulantes que se vayan anotando, de la Libertad Avanza y del PRO, entre otros. El bloque porteño de la UCR que conduce Thourte, tiene 8 bancas y pone en juego 3. En el recinto legislativo, el radicalismo sumó votos al oficialismo hasta ahora.

En segundo lugar de la lista de candidatos, Evolución llevará a otro joven, Facundo Cedeira de 30 años quien se presenta como un porteño que viene de " una familia trabajadora de Villa Lugano". Cedeira fundó su propio emprendimiento de comunicación y asesora a empresas y dirigentes deportivos en comunicación estratégica. "Me especializo en diseñar campañas, construir identidad y pensar estrategias", indicó el candidato, quien fundó también el Movimiento Juvenil Xeneize, para representar a los jóvenes hinchas de Boca Juniors.