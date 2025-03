El Gobierno negó que el Fondo Monetario Internacional exigiera una devaluación: "El acuerdo es nuestro"

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara este jueves que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional consistirá en un desembolso de US$ 20 mil millones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que esos fondos "son de libre disponibilidad" y enfatizó que son "falsas" las versiones de que el organismo exigió una devaluación para cerrar el trato.

"Hay un sector opositor, los 'tira-piedras' que siempre están intentando desgastar al Gobierno, que se aprovechó de la confidencialidad del acuerdo para empezar a brindar información falsa, como que el Fondo nos obligaba a devaluar. No existe eso", remarcó Adorni en conferencia de prensa, y agregó: "El programa es nuestro y el Fondo se acopla, no es un programa del Fondo".

En ese sentido, el vocero aclaró que "los 20 mil millones de dólares del FMI son de libre disponibilidad" y "no van a tener ninguna afectación específica", sino que "van a sanear el balance del Banco Central". En ese marco, descartó que el acuerdo con la entidad de crédito adelantara el levantamiento del cepo cambiario, ya que "depende también de otras variables que dependen del mercado". "Nunca nadie va a poder precisar cuándo se levantará el cepo", señaló.

Además, el funcionario aprovechó para pegarle al pasar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien antes de la conferencia publicó un posteo donde cuestionaba al presidente Javier Milei por "pasar de votar contra el acuerdo con el FMI en 2022 cuando era diputado a pedirle 20 mil millones de dólares cuando le toca ser presidente".

"La expresidenta cometió algún desconocimiento de estos temas", deslizó el vocero, que luego ironizó con que "es difícil que quienes destruyeron la moneda hoy puedan abrir su mente para comprender cómo es el programa económico, en qué se basa la estabilización macroeconómica y porqué este acuerdo con el Fondo es distinto a todos los anteriores".

"Lo que siempre hacía el Fondo es pedir un ajuste y financiar la transición hacia el estado que tenés que llegar en virtud de lo que propone el Fondo. Acá no hay ajuste por hacer porque el ajuste y la estabilización macroeconómica ya se hizo", subrayó Adorni, que también dijo que "el kirchnerismo en particular y la política en general no le han dado valor al patrimonio del Banco Central porque nunca les importó".

Por el contrario, el vocero manifestó que el objetivo del Gobierno es "seguir defendiendo los pasivos del Banco Central y recapitalizarlo", para así "defender lo que la gente tiene en el bolsillo". En esa misma línea, el vocero ratificó que "hay conversaciones avanzadas con el BID y el Banco Mundial" para reforzar aún más las reservas de la entidad monetaria, aunque no brindó detalles.

Sin embargo, el presidente Javier Milei aseguró, casi en simultáneo a la conferencia, que la operación en la que trabaja el Gobierno, "sumado a lo del Banco Mundial, el BID y la CAF permitirán llevar las reservas brutas del BCRA a por lo menos 50.000 millones de dólares". "La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras, representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares", completó el presidente en diálogo con El Observador.

De todas maneras, tanto el presidente como el vocero mantuvieron el secreto respecto a cualquier modificación de la política cambiaria, aunque sí rechazaron los "delirios" que se escucharon en los medios. "Estos 4 o 5 días se escuchó desde que habíamos pactado bandas cambiarias entre US$1.500 y US$1.800, que habíamos pactado una devaluación del 7%, y que nos iban a dar US$4 mil millones. Es imposible que se hayan conocido los detalles porque es un acuerdo sumamente confidencial", sentenció Adorni.