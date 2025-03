Jueces de la Corte: Ramos Padilla esper al Senado para la definición de las cautelares contra la designación

El juez federal Alejo Ramos Padilla postergó hasta después del 3 de abril la definición sobre las medidas cautelares contra la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Ese día, el Senado de la Nación tiene prevista una sesión especial para tratar ambos pliegos y definir si avala o no su incorporación al máximo tribunal.

"En este contexto, y en atención a la inminencia de la sesión convocada, resulta prudente diferir el tratamiento de la medida cautelar hasta tanto el Honorable Senado de la Nación adopte una decisión sobre los pliegos en cuestión", resolvió Ramos Padilla en un dictamen al que accedió MDZ.

La designación por decreto de Lijo y García Mansilla despertó una ola de medidas cautelares contra la decisión del presidente Javier Milei. Sin la aprobación del Senado, García Mansilla ya ocupa una silla en el máximo tribunal por decreto presidencial. Se considera que es "juez en comisión", hasta que se expida la Cámara alta o hasta noviembre.

Distinta es la situación de Lijo, que aún no asumió su lugar en la Corte Suprema porque no ha dejado su cargo en la Cámara Federal Penal, donde se desempeña actualmente. Así, los jueces del máximo tribunal no aceptaron tomarle juramento mientras mantenga su cargo en Comodoro Py.

Con esta decisión, Ramos Padilla esperará una definición, en primera instancia, del Senado de la Nación. La Cámara alta es la encargada de avalar o rechazar a los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema, luego de una audiencia pública.

En su sentencia, Ramos Padilla remarcó que "el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está regulado por el artículo 99 inciso 4° de la Constitución Nacional, estableciendo que la propuesta del Poder Ejecutivo debe ser aprobada por el Senado con el voto de los dos tercios de los miembros presentes".

Ninguno de los dos candidatos tiene asegurados los dos tercios de los votos necesarios para su designación. Ante este escenario incierto, Ramos Padilla decidió esperar la resolución de la Cámara alta antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares.