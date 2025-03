Marcha multitudinaria y un discurso contra Milei: así fue el acto por el Día de la Memoria

Organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizaron este lunes hacia la Plaza de Mayo en una nueva edición del Día de la Memoria, en recuerdo del golpe de Estado de 1976 que 49 años atrás inauguró la última dictadura militar que vivió el país. El acto central fue frente a la Casa Rosada desde las 16.30, donde los organismos de Derechos Humanos se mostraron juntos por primera vez tras 19 años de divisiones. La izquierda realizó antes un acto independiente.

17:45 | Terminó el acto central

En una jornada histórica y tras la realización del acto central en Plaza de Mayo, finalizó la marcha en conmemoración por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. A pesar de las condiciones climáticas, miles de argentinos llegaron hasta el centro histórico nacional para manifestarse. El presidente Javier Milei fue el principal blanco de las críticas que se centraron en la defensa de los derechos humanos, el poder adquisitivo de los jubilados, el ajuste que los presentes sostuvieron sigue impulsando el gobierno nacional y, principalmente, el polémico video difundido hoy por el Ejecutivo.

17:20 | Comenzó el acto central con la lectura de un documento

Ante una verdadera multitud, comenzó el acto central por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Con la presencia de organismos de derechos humanos y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, se leyó un documento mientras miles de personas continúan llegando al centro histórico de Buenos Aires.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, afirmó Estela de Carlotto que fue ovacionada por la multitud presente.

La histórica figura nacional recordó la cantidad de nietos recuperados y afirmó que “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”.

16:20 | A pesar de la lluvia, una multitud marcha en Plaza de Mayo

En un día protagonizado por la lluvia, miles de argentinos se manifiestan en Plaza de Mayo, lugar en el que en minutos comenzará el acto central del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Minutos antes, el diputado nacional, Máximo Kirchner se refirió a la actualidad del país y criticó duramente al Gobierno. "Todavía hay millones de argentinos que todos los días van y laburan, contra un gobierno que no pone en valor el sacrificio de su pueblo, sino que lo está entregando al Fondo Monetario. Pero esto va a ceder, terminar y desde la experiencia de nuestros aciertos y errores vamos a volver a gobernar la Argentina", manifestó el dirigente.

La columna de La Cámpora

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau encabeza la columna del radicalismo que partió de la esquina de Alsina y Entre Ríos. Participan diputados nacionales, legisladores y dirigentes universitarios, cómo la ex presidente de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, la secretaria General de la Franja Morada, Antonella Bormapé y la titular y ex titular de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Priscila Vitale y Lula Levy.

Lousteau junto a militantes de la UCR.

13:25 | Algunas columnas comienzan a llegar a la Plaza de Mayo

Las primeras columnas de organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales empiezan a llegar a las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde el acto central está previsto para las 16.30.

12:39 | La FUBA llevó un "remedio para la memoria" a Casa Rosada

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) llevó a Casa Rosada una caja de remedios gigante con la consigna “para la memoria”. La acción tuvo como objetivo denunciar la postura del Gobierno Nacional sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

11:19 | El mensaje de Sergio Massa por el 24 de marzo

El exministro de Economía Sergio Massa se sumó a los dirigentes opositores que se manifestaron por el Día de la Memoria. "Más que nunca, Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia", posteó en su cuenta de X.

11:15 | Para Myriam Bregman, el Gobierno busca "impunidad"

La exdiputada nacional y referente de izquierda Myriam Bregman criticó el video difundido por la Casa Rosada sobre la "memoria completa" y aseguró que ese concepto fue "decididamente planificado y que, lejos de buscar "memoria" o "verdad", busca impunidad".

"Hay que ser claros: no son "ex genocidas" que buscan verdad. Continúan siendo genocidas hoy: con su silencio mantienen desaparecidos a los 30.000 y apropiados a los bebés que robaron en la dictadura. No es una cosa del pasado", sentenció Bregman.

11:13 | El Gobierno anunció la desclasificación de documentos vinculados a la Dictadura

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, que el presidente Javier Milei instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el periodo 1976-1983.

Además, el vocero adelantó que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al capitán Humberto Viola y su familia, en diciembre de 1974, fue un crimen de lesa humanidad "ocurrido en el marco de un conflicto armado interno". En ese sentido, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la desclasificación de información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el periodo 1976-1983.

10:19 | Martín Lousteau dijo "Nunca Más"

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Militar subió un posteo a sus redes donde manifestó: "A 49 años del golpe militar, seguimos diciendo #NuncaMás a la violencia del Estado, la ruptura del orden constitucional, la censura y la desaparición de personas. Memoria, verdad y justicia son principios fundamentales para nuestra democracia. Defendámoslos siempre".

10:00 | La Cámpora inició su caminata desde la exESMA hacia la Plaza de Mayo

La Cámpora inició su caminata hacia la Plaza de Mayo

Tras concentrarse frente a la exESMA, la columna de militantes de La Cámpora inició su marcha de 16 kilómetros hacia la Plaza de Mayo, donde confluirán en el acto central que se lleva a cabo por el Día de la Memoria por el 49° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

El diputado nacional Máximo Kirchner, el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro, el presidente del Frente Patria Grande Juan Grabois, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín, son algunas de las figuras que lideran la movilización.

El senador Eduardo 'Wado' de Pedro y el diputado Máximo Kirchner lideran la marcha de La Cámpora hacia la Plaza de Mayo.

9:43 | Máximo Kirchner lideró un acto en la exESMA

Máximo Kirchner participó de la restitución de una imagen de Néstor Kirchner en la exESMA.

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este lunes un acto en el Museo Sitio de Memoria ESMA, donde restituyeron una imagen de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, donde este ordenó bajar los cuadros de los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. La foto había sido retirada por el gobierno nacional.

También participaron del acto el referente de la agrupación HIJOS Charly Pisoni, el senador nacional de Unión por la Patria Eduardo 'Wado' de Pedro, el exdiputado nacional Horacio Pietragalla, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y su par de Merlo, Gustavo Menéndez.

Máximo Kirchner junto a otros referentes de La Cámpora en la exESMA.

09:05 | El posteo de Axel Kicillof por el 24 de marzo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "los discursos de odio, de complicidad y de olvido no tienen lugar en el pueblo bonaerense que sabe que son 30 mil y que #NuncaMás se pueden repetir los hechos de la última dictadura cívico-militar".

09:00 | El PJ publicó un duro comunicado contra Javier Milei y reclamó por la agenda de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos del Partido Justicialista que comanda la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó este lunes 24 de marzo a "no admitir retrocesos en materia de Derechos Humanos" y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el "ajuste feroz" de su modelo económico, su "vocación autoritaria" y "su objetivo de destruir el Estado".

En ese contexto, el Partido Justicialista pidió "la reapertura de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional, con sus respectivas delegaciones provinciales; la preservación de los archivos policiales, judiciales y administrativos vinculados a las causas de la represión; la conservación de los Sitios de Memoria en todo el país; el funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y "la incorporación de los Derechos Humanos en la Educación formal junto a la Constitución Nacional y el Nunca Más".