Cornejo publicó su propio video sobre el 24 de marzo: cómo reaccionó Hebe Casado

El gobierno de Alfredo Cornejo reaccionó de diversas formas un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a una de las épocas más oscuras de la vida institucional del país.

En momento político revuelto, en el cual el Gobierno nacional publicó un controversial video en el cual insiste en un concepto de "memoria completa" (al incluir los actos de violencia de organizaciones armadas, así como también los crímenes de lesa humanidad por parte del propio Estado), el gobernador Cornejo prefirió su propio video institucional.

"El terrorismo de Estado de 1976 dejó una herida imborrable en nuestra historia. A 49 años, renovamos nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria, para que #NuncaMás se repita", expresó el radical mendocino, junto a un sobrio corto con imágenes del excentro clandestino de detención D2, que funcionó durante la época de la dictadura en el hoy Palacio Policial.

El terrorismo de Estado de 1976 dejó una herida imborrable en nuestra historia.



A 49 años, renovamos nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria, para que #NuncaMás se repita. pic.twitter.com/xUl4X0M0Qg — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 24, 2025

En los fragmentos aparecen también imágenes de desaparecidos en la dictadura y frases emblemáticas como "Memoria, Verdad y Justicia" y "Nunca Más".

Quiénes acompañaron

Desde su gabinete hubo acciones dispares. La gran mayoría de su gabinete dio difusión al video del Gobierno de Mendoza, como los ministros de Seguridad (Mercedes Rus), Salud (Rodolfo Montero), Educación (Tadeo García Zalazar); así como también la titular del Emetur, Gabriela Testa.

Otros no sólo le dieron visibilidad, sino también le insertaron algunas frases más, como fue el caso de Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur; Hernan Amat, de la cartera de Seguridad; e incluso el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez.

Por otro lado, si bien no reposteó el video de Cornejo, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue en la misma senda en su mensaje: "No fue una guerra. El terrorismo de Estado no empezó en 1976, empezó en 1974, se agudizó junto con el ataque a la Democracia", marcó.

Nos fue una guerra.

El terrorismo de Estado no empezó en 1976, empezó en 1974, se agudizó junto con el ataque a la Democracia.

El Estado tiene el monopolio de la fuerza y las herramientas para combatir legalmente los levantamientos armados que se generan dentro del país. Juicio y… — Natalio Mema (@NatalioMema) March 24, 2025

Y agregó: "El Estado tiene el monopolio de la fuerza y las herramientas para combatir legalmente los levantamientos armados que se generan dentro del país. Juicio y cárcel. Punto. Nunca más desapariciones. Nunca más apropiaciones de bebés. Nunca más Estado paralelo".

El caso de Hebe Casado

Distinta fue la decisión de la vicegobernadora, Hebe Casado. La sanrafaelina decidió apoyar la visión del gobierno de Javier Milei. De hecho, en sus redes sociales, hasta el momento no ha preferido opinar con sus propias declaraciones, pero no comparte la visión que tiene Cornejo, ni sus publicaciones.

De hecho, replicó el video de la cuenta oficial de la Casa Rosada, que dice que "la historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa".

Las generaciones que no vivimos en los 70 tenemos derecho a la historia basada en evidencia, no en conveniencia.



Nos educaron con sesgo, pero ya no más:



No fueron 30.000

No empezó el 24 de marzo de 1976

Fue terrorismo de Estado

Fue contra inocentes y terroristas que asesinaban https://t.co/XKSjULwW4B — Lucas Faure (@lucasfaure) March 24, 2025

No obstante, redobló la apuesta, al repostear un tuit de su secretario legislativo en el Senado, Lucas Faure, que asegura lo siguiente: "Las generaciones que no vivimos en los 70 tenemos derecho a la historia basada en evidencia, no en conveniencia. Nos educaron con sesgo, pero ya no más: No fueron 30.000. No empezó el 24 de marzo de 1976. Fue terrorismo de Estado. Fue contra inocentes y terroristas que asesinaban".