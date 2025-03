Tras el escándalo en el Congreso, el Gobierno decidió que hará con Pagano y la interna libertaria

En el Gobierno siguieron con preocupación el recrudecimiento de la interna libertaria en el Congreso, en el medio de las últimas sesiones en la Cámara de Diputados.

Si bien las diferencias están presentes desde el año pasado, el episodio violento entre Lisandro Almirón y Oscar Zago desnudó una escalada de la conflictividad que se terminó de cristalizar en el enfrentamiento entre la diputada Marcela Pagano y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

El riojano silenció el micrófono de la periodista, en medio de su pedido de explicaciones para que Menem explicara su un audio suyo que circuló en medios de comunicación y redes sociales donde pedía a su bloque "estar a los gritos, nada pacífico" y se la habría mencionado.

"Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno, sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político, y usted, aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”, inició Pagano. Cuando fue silenciada, sacó un megáfono de su bolso y redobló sus críticas hacia el dirigente de su propio espacio: "No le tengo miedo. Yo trabajo para Javier Milei, no para usted".

A su vez, en el anterior debate en el recinto, la diputada oficialista Rocío Bonacci le arrojó agua a Lilia Lemoine, mientras Celeste Ponce increpaba a Marcela Pagano para que abandonara su banca, en medio de un reclamo interno para que la periodista deje la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

Ante este contexto, en el Gobierno reconocen su preocupación y aseguran que “Javier Milei está bajando línea todo el tiempo para que dejen de dar esta imagen”. “Los diputados creen que son libres pensadores porque tienen el trabajo asegurado, pero Milei está bajando línea para que se termine esto”, agregaron fuentes oficiales.

El bloque libertario reunido y sin Marcela Pagano

Debido a la fragilidad numérica de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, en Casa Rosada no ven posibilidades de expulsar a Pagano, pese a que un sector del bloque reclama que sea apartada. “Es una kirchnerista que opera contra nosotros todo el tiempo”, dicen varios legisladores libertarios.

“Pagano es una impresentable, pero la necesitamos. No nos podemos dar el lujo de perder más diputados”, reflexionan alfiles del presidente.

A pesar de que no sea expulsada, Pagano es excluida de la mayoría de las reuniones y hasta arman chats paralelos en el bloque. A su vez, no fue invitada a la celebración de los diputados libertarios, tras la votación favorable del DNU que autoriza el acuerdo con el FMI.