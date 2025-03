Tras la reunión de Gabinete, el Gobierno confirmó que Luis Caputo se reunirá en el FMI

Al término de la reunión de gabinete que encabezó en Casa Rosada el presidente Javier Milei, el Gobierno confirmó este viernes que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a finales de abril a la sede del FMI, en días en los cuales se podría formalizar el nuevo acuerdo con el organismo.

La información fue confirmada a MDZ por fuentes oficiales de Balcarce 50 y del Palacio de Hacienda, minutos después de que Caputo y parte del equipo económico mantuviera un encuentro con el mandatario. Caputo asistirá a “la reunión de primavera” en el hemisferio Norte, que organiza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se trata de un evento que reúne habitualmente a los ministros de Economía de los principales países del mundo y banqueros centrales. Se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de abril en Washington D.C.

Será una oportunidad para Caputo para volver a mostrarse con Kristalina Georgieva y otras autoridades, en una semana en la cual ya estaría listo el entendimiento técnico con el organismo. El propio Milei fue quien dijo que el “a mitad de abril” se iba a estar concretando la reunión del staff técnico para avanzar con un acuerdo que, según estimaciones del propio Gobierno, rondaría los 15 mil millones de dólares, aunque con posibles aportes de otros organismos multilaterales que terminen generando una cifra final que ronde los 20 mil millones.

"No habrá devaluación, tenemos superávit", repiten en Balcarce 50, insistiendo en que no hay una exigencia del FMI para que Argentina devalúe el peso y termine con todas las restricciones cambiarias en el corto plazo. En las últimas horas, Bloomberg informó que el programa entre Argentina y el Fondo es de US$ 20.000 millones y se menciona una "reunión informal" que "probablemente ocurra el martes" y sea entre "el staff y el Directorio Ejecutivo".

Al respecto, el vocero Manuel Adorni dijo este jueves: “Ustedes saben muy bien que para que el acuerdo exista se tiene que reunir el board y – efectivamente - definir los detalles. Entendemos que el acuerdo o la posibilidad de acuerdo va a estar de aquí al 30 de abril, o sea, que fue un poco lo que venimos diciendo desde siempre”.

Caputo va al FMI. Foto: NA

Este miércoles, el Gobierno logró que el Congreso apruebe el DNU que convalida el acuerdo con el FMI. El Gobierno difundió un comunicado, ponderando la votación del Congreso. Se emitió por la cuenta de X de Oficina del Presidente. "La Oficina del Presidente celebra la confirmación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia que autoriza la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El Presidente Milei agradece a los 129 diputados, pertenecientes a la gran mayoría de los bloques políticos, quienes comprendieron el mandato de las urnas y dieron un mensaje a nuestros acreedores que demuestra madurez y grandeza: la lucha contra la inflación es una política de Estado de nuestro país"; comenzó el escrito.

Para la Casa Rosada, "este acuerdo garantizará una operación de crédito público para que el Tesoro Nacional cancele deuda existente con el Banco Central e implica una reducción del total de deuda pública". "Los argentinos hicieron un esfuerzo enorme para conseguir la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y el saneamiento del Banco Central es un paso más para consolidar este proceso", aseguraron.

"La estabilidad es la base para un futuro donde el poder adquisitivo de los salarios no se vea erosionado por la inflación, y donde las empresas puedan planificar a largo plazo sin temor a shocks económicos. El gobierno no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias sea una realidad, porque para eso nos han elegido", se concluyó.