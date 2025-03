La Corte fijó una audiencia clave en la causa que involucra a Daniel Orozco y Janina Ortiz

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó la fecha para tomar declaraciones testimoniales en el marco de una causa que involucra al ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la diputada provincial suspendida, Janina Ortiz. Los exfuncionarios lasherinos habían presentado una demanda ante la Justicia para que se suspendan las millonarias multas y cargos que les aplicó el Tribunal de Cuentas por irregularidades detectadas en la gestión municipal.

El Alto Tribunal fijó dos audiencias para el próximo 10 de junio en las cuales se tomará declaración testimonial a los testigos, lo que implica un avance en las acciones judiciales que iniciaron individualmente Orozco y Ortiz.

La pareja de ex funcionarios de Las Heras fue sancionada por el Tribunal de Cuentas a través del Fallo N° 18.025, en el cual se analizó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Las Heras del año 2022. El organismo de control detectó serias irregularidades vinculadas al envío de fondos a cooperativas, hecho que se investiga paralelamente en la justicia penal y la fiscalía ha imputado a Orozco y Ortiz por el delito de peculado.

Concretamente se establecieron millonarias sanciones económicas contra el ex intendente Orozco, la ex secretaria de Gobierno municipal, Janina Ortiz, y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart. Entre multas y cargos, se emplazó a los tres implicados a pagar más de 80 millones de pesos.

El Tribunal de Cuentas consideró como erogaciones sin justificar los pagos realizados desde el municipio a la cooperativa Manos a la Obra y formuló cargos "solidarios" contra Ortiz y Oyhenart, por $59.231.278. La resolución suma más cargos por $1.932.142 contra esos mismos protagonistas, lo que significa que deberían devolver más de $60 millones al Estado.

Por su parte, Orozco también fue sancionado económicamente, pero a través de una multa de $13.470.000. Asimismo, a Ortiz también se le aplicó una multa de $1.600.000 y a Oyhenart una por $1.500.000.

No obstante, Orozco y Ortiz decidieron acudir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para evitar que se apliquen las sanciones en su contra. Cada uno por su cuenta presentó una acción procesal administrativa para que el máximo tribunal deje sin efecto el fallo del Tribunal de Cuentas y dicte la “suspensión de ejecución del acto administrativo”.

En septiembre del 2024 la Corte ordenó la suspensión del fallo hasta que se resuelva el fondo y determinó que no se ejecutará el pago de multas y cargos formulados por el Tribunal de Cuentas hasta que no se resuelvan los planteos presentados por los ex funcionarios.

En el marco de esta causa es que la Corte fijó dos audiencias para el día 10 de junio para que presten declaración testimonial cinco testigos.

Respecto de la acción impulsada por Ortiz se citó a las 8:30 en el Palacio Judicial a Romina Pérez, Romina Salazar, Karina Cortés y Mauro Homan, ex director de Asuntos Legales del municipio durante la intendencia de Orozco y quien actualmente está al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna durante la gestión del actual jefe comunal Francisco Lo Presti.

En tanto, en cuanto a la demanda presentada por Orozco, las testimoniales tendrán lugar a las 9:30 en el mismo sitio y los citados son Romina Pérez, Romina Salazar, Mauro Homan y en este caso se sumó a Jesús Aguirre.

La citación del Alto Tribunal establece que si los testigos no comparecen sin justa causa, serán conducidos con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones que el se estimen correspondientes.