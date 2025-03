Chicana por correo: Manuel Adorni le respondió a Gabriel Solano con otra carta documento

El vocero presidencial, Manuel Adorni, contestó este jueves la carta documento que le había enviado el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, donde este lo acusaba de difundir un folleto apócrifo con la firma de su partido con instrucciones para generar incidentes en la marcha en el Congreso del miércoles de la semana pasada. "Gaby, me olvidé de contarte: me ocupé de contestar la carta documento que me habías adelantado por esta misma plataforma. PD: por cierto, ayer te luciste", chicaneó el vocero.

El cruce inició la semana pasada, cuando Adorni había publicado en sus redes la imagen de un panfleto pisoteado con el logo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad que supuestamente se encontró en la Plaza del Congreso tras la marcha de jubilados que derivó en graves incidentes. "La izquierda argentina, un cúmulo de violencia, criminalidad, deshonestidad e infantilismo intelectual. Fin", había criticado el funcionario.

El panfleto, que despertó debates y burlas spbre su verosimilitud, contenía una serie de pasos a seguir en la movilización que incluía: "1) Ponerse las camisetas de futbol. 2) Empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle. 3) Provocar a los policías revoleando botellas, piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción. 4) Una vez que comiencen a reprimir, grabar la respuesta policial. 5) Buscar móviles periodísticos para viralizar la violencia recibida. 6) Subirlo a las redes sociales con #TodosConLosJubilados y a los grupos de difusión de compañeros".

El posteo de Adorni donde compartió el supuesto panfleto del Frente de Izquierda tras la marcha de jubilados en el Congreso de la semana pasada.

Al poco tiempo Solano salió al cruce del vocero con una carta documento donde le exigía una "rectificación" bajo amenaza de demanda penal. "Tu gobierno dice que una movilización es igual a un golpe de estado y vos, como responsable de la comunicación oficial, provocas y equiparas a la izquierda con barra bravas y criminales por eso difundís 'volantes' apócrifos con nuestra firma", enfatizó el diigente de izquierda", y sentenció: "Con nosotros NO".

Adorni inicialmente había respondido el posteo del legislador porteño con un burlesco "mi verdadero nombre es Homero Thomson. Fin", en referencia al capítulo de Los Simpsons que involucra a los servicios de inteligencia y donde el protagonista debe asumir una identidad falsa. Sin embargo, este jueves llegó la respuesta legal.

La carta documento enviada a Manuel Adorni que compartió Gabriel Solano en sus redes la semana pasada.

En una chicanera carta documento, Adorni comenzó manifestando que "desconoce por completo la representación y calidad que invoca y dice tener" Juan Manuel García, el presidente del Partido Obrero que había firmado la carta documento mencionada por Solano.

"No sé si se trata de un lapsus, un exceso de imaginación o simplemente un chiste de mal gusto, pero niego que ostente presidencia, o pertenencia a partido, alianza o frente alguno. Al respecto, del texto de su insólita comunicación no surge la información de instrumento jurídico que respalde tal carácter", subrayó el vocero, que luego aseguró: "Rechazo tajantemente su intimación y negar que sus expresiones hayan estado dirigidas a la presunta agrupación y/o frente y/o partido y/o alianza (hay dudas al respecto, por lo visto), y mucho menos que puedan ser calificadas como calumniosas o injuriantes".

Luego, el vocero remarcó la "gravedad institucional y democrática de los hechos vinculados con las protestas del pasado 12 de marzo" e instó al autor de la carta original a que "tome asiento", porque "la totalidad de aquellos sucesos serán debidamente investigados en la causa penal iniciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en relación con los delitos de sedición, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, actualmente en trámite ante la Justicia Federal de nuestro país".

Inmediatamente, en tono irónico, Adorni hizo mención al posteo de Gabriel Solano donde este compartía la carta documento que recibió del titular del Partido Obrero "varios días antes de que la misma sea recibida". "Pues bien, ante semejante despliegue de falacias, ataques y afirmaciones que afectan mi honor y reputación, tanto en forma personal como también en relación con el cargo que desempeño, lo intimo a que, en un plazo perentorio y fatal de 48 horas desde la recepción de la presente, informe qué vinculación tiene con aquella cuenta de plataforma digital antes referida", reclamó el funcionario.

Por último, Adorni llamó al autor de la carta documento que recibió a "retractarse públicamente y por el mismo medio de tales expresiones y de aquellas vertidas en su carta documento en conteste, que califico como calumniosas e injuriantes, y que, además, encuadran perfectamente en las figuras penales de los artículos 109 y 110 del Código Penal" y concluyó: "Queda usted debidamente notificado e intimado. Fin".