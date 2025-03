Los tuiteros libertarios defendieron a Santiago Caputo y fueron lapidarios con Facundo Manes

Los tuiteros más representativos del Gobierno salieron al cruce de la denuncia del diputado Facundo Manes, quien protagonizó un duro cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo en el Congreso y lo denunció por amenazas.

Al respecto, Manes relató lo sucedido al término de la Asamblea Legislativa: "Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la Justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo: 'No va a hablar de la criptoestafa, de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto un día antes de que empiece a funcionar el Senado'. Ahí yo siento gritos de atrás, del palco, me doy vuelta y era Santiago Caputo".

"Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo", agregó.

"Viene él enfurecido, miren que yo me dedico a estudiar la mente, y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte", comentó el legislador, quien agregó: "Y me vas a conocer ahora, me dice, y viene alguien que estaba con él y me pega dos piñas en el pecho. Me dijeron que era Jazmín, no la conozco. Bajaron de la escalera a buscarme a mí".

"Si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un Gobierno como cualquier democracia", marcó el radical, quien completó: “Esto es un vandalismo, Milei nos está llevando a ser un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto, perseguir al periodismo independiente, usar el aparato del Estado para perseguir a los opositores. Esto no es una república. Por favor, tomemos conciencia, que por bajar la inflación no podemos bajar la república. Nos costó muerte, nos costó décadas de historia".

La respuesta libertaria a Manes

Uno de los primeros tuiteros libertarios que posteó fue el conocido "Gordo Dan", quien estuvo al lado de Caputo en el recinto. Al respecto, escribió: "Todo lo que pasó: Manes interrumpió a los gritos como un desquiciado al menos 3 veces al Presidente de la Nación mientras estaba dando el discurso de apertura de sesiones del congreso y Santiago Caputo lo cagó a puteadas por jetón. Lo ubicaron por irrespetuoso y salió a llorar".

En ese sentido, el dirigente Iñaki Gutiérrez, también presente en el Congreso, publicó: "No hay más lugar para cancheritos como Manes con Santiago Caputo presente, quedó clarísimo".

Por su parte, el influencer Fran Fijap, quien estuvo con Caputo en el cruce con Manes, posteó sobre un video acerca del momento: “Es un mentiroso hijo de mil”.

“Jsjdjajsjsjaja manes dijo que le pegaron dos piñas en el pecho y por favor miren!!! Fueron unas palmaditas nada mas y ya se largo a llorar!!! Literalmente el radical menos cagon”, publicó la cuenta “Piti”, que reporta a la Casa Rosada, confirmando que alguien golpeó al diputado.