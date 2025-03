Marcha de jubilados: la visión de un dirigente sindical sobre por qué no hubo incidentes

Omar Plaini, presidente del club Los Andes y secretario general del sindicato de Canillitas, se refirió en MDZ Radio 105.5 FM a la marcha de jubilados que se desarrolló hoy en la Ciudad de Buenos Aires y destacó la masiva convocatoria a la vez que criticó el operativo de seguridad desplegado. "Hoy había más de 20.000 personas y varias organizaciones sindicales que marchamos", afirmó Plaini, desestimando las críticas sobre la presencia de dirigentes sindicales.

Respecto al operativo de seguridad, Plaini cuestionó el despliegue policial: "La Fuerza de Seguridad que convoca la ministra de Seguridad es impresionante. Para un partido River-Boca, que convoca 85.000 personas, generalmente se requieren 900 efectivos. Hoy, con los efectivos que pusieron en las terminales de ómnibus y trenes, el número fue de 3.000". Además, señaló que "hoy no hubo un solo incidente porque no intervino la policía. Marchamos solos, tranquilos, y no hubo ningún inconveniente".

Plaini también criticó a la ministra de Seguridad, a quien calificó de "violenta" y "provocadora". "La ministra se jacta de que la calle no, que la vereda sí. Todo esto lo ocasiona una persona violenta desde su gesto hasta lo que dice", expresó. Asimismo, cuestionó la competencia de la funcionaria: "Evidentemente habrá tenido alguna represalia del propio Gobierno, porque en este operativo intervinieron fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y los servicios de inteligencia. Quiere decir que la ministra no es competente en lo suyo".

Jubilados hoy en el Congreso Nacional. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Sobre la organización de la marcha, Plaini destacó la experiencia del movimiento obrero: "Cada vez que nosotros nos organizamos y no ponen la fuerza de seguridad para provocar, las marchas salen bien. Recorran la historia, y lo van a ver de esa manera".

Finalmente, Plaini se refirió a la situación política y económica del país, calificando como "lamentable" la votación en la Cámara de Diputados sobre el DNU del presidente Milei. "Es un nuevo endeudamiento, grave para la Argentina, que después lo termina pagando el pueblo. Esto es más recesión, más ajuste, menos salario y menos condiciones de desarrollo para la mayoría de la ciudadanía", concluyó.