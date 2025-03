Fuerte acusación de Pablo Carro: "Vimos cómo Fuerzas de Seguridad tomaron merca"

En un clima de máxima tensión, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Pablo Carro lanzó una dura acusación contra las fuerzas de seguridad al sostener que antes del operativo desarrollado el miércoles de la semana pasada, efectivos "tomaron merca para darse fuerza" a fin de "apalear gente indefensa" y "pegarle a los jubilados".

"Vimos en las cámaras cómo Fuerzas de Seguridad tomaban merca para darse fuerza para ir a apalear a gente indefensa", dijo el legislador oriundo de Córdoba durante la sesión que sancionó el DNU que consolidó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Sí, tomando merca para hacerse los valientes y poder ir a pegarle a los jubilados", lanzó durante una sesión que estuvo colmada por varios momentos que rozaron el escándalo en el Congreso de la Nación. Todo se desarrolló durante una cuestión de privilegio planteada contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Carro hizo hincapié en el accionar de los "infiltrados" en los incidentes violentos de la semana pasada.

"Los infiltrados prendieron fuego contenedores y un patrullero, plantaron replicas de armas, dejaron un camión cargado de escombros frente a la biblioteca a del senado, realizaron destrozos de inmobiliario urbano, repartieron panfletos fakes diciendo que la izquierda estaba llamando a una rebelión con instrucciones, dijeron que enfrentaban barrabravas", afirmó.

Y agregó: "No hubo un solo detenido por estos hechos, ni por prender fuego un auto, ni por prender fuego los contenedores, ni el que tiraba armas. Ninguno de estos fue en cana. ¿Quién fue en cana? 127 personas con detenciones arbitrarias tal cual lo estableció la jueza (Karina) Andrade".

"Golpearon y gasearon a jubilados, balearon sobre la vereda a gente que no tenía ni palos, ni piedras ni armas". Y continuó: "Cuando hay un operativo de este tipo y el ministerio de Seguridad no participa, no hay violencia. Lo vimos en la marcha de la CGT, la de los universitarios, con las mujeres en 8 de marzo y el 24 de marzo. Solo hay violencia en la calle cuando participa Patricia Bullrich", analizó.

Para Carro, "lo mas terrible de todo es que el fotógrafo Pablo Grillo sufrió un disparo a quemarropa de una pistola lanzagases utilizada fuera del reglamento por el cabo primero Guerrero".



"No nos olvidamos que cuando fuiste ministra de Trabajo -en relación a Bullrich- recortaste a los jubilados el 13% a los jubilados, estatales y universitarios. No nos olvidamos de la represión de diciembre del 2017 cuando le recortaron y manotearon a los jubilados. No nos olvidamos del asesinato de Santiago Maldonado. Nuestro pueblo mas tarde o mas temprano va a hacer tronar el escarmiento", desafió.