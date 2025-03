La particular forma de protesta que harán en el Hospital Central

Este viernes 21, con el comienzo del otoño, la asamblea del personal de Salud del Hospital Central montará una carpa en las afueras del centro asistencial como manera de protesta por mejores salarios. Pero tendrá una particularidad: a quienes pasen, les controlarán la presión arterial, la saturación y la frecuencia cardíaca. Como colaboración, piden que los ayuden con un alimento no perecedero.

No pueden paritar porque no son un sindicato. Sin embargo, pueden reclamar. La carpa sanitaria que instalarán en las afueras del Hospital Central sus trabajadores en asamblea, tiene como consignas: un aumento salarial del 50%; pase a planta de todos los trabajadores precarizados 2020-2025; que ningún trabajador esté por debajo de la canasta familiar, que en enero de 2025 alcanzó los $1.033.016 según el INDEC y además, el pedido de flexibilidad horaria para quienes se capacitan o trabajan "en dos o tres lugares para sobrevivir", sostienen.

"Estamos organizados y no estamos solos. Como parte de las medidas de visibilización, instalaremos una carpa sanitaria el viernes 21 de marzo de 8 a 12hs en el Hospital Central en la que realizaremos control de signos vitales (presión arterial, saturación, frecuencia cardiaca) y actividades de educación en hábitos saludables", invitan desde la asamblea. Piden en tanto, que la gente que se acerque, colabore con un alimento no perecedero. "Además, apelamos a la solidaridad y estaremos realizando una colecta de alimentos no perecederos, que destinaremos a aquellos compañeros que atraviesan situaciones de mayor necesidad", dicen.

La invitación a la carpa sanitaria

El gremio ATE es quien parita por el régimen 15 de Salud, que corresponde a los trabajadores que harán la protesta salarial este viernes. De hecho, el sindicato no ha aceptado la oferta en paritarias. "Seguimos adelante con las medidas de acción directa en toda la provincia de Mendoza, en reclamo de condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector de la Salud. Respetando las guardias mínimas, cada efector sanitario vio resentida la actividad, como también pasó en las dependencias de la DGP y DRP", aseguraron en un comunicado desde el sindicato.

Desde hace varios días que realizan medidas y tienen previstas protestas para esta semana. El ofrecimiento del Gobierno provincial para el primer semestre del 2025 consiste en aumentos del 7% para marzo, del 2,5% para abril, del 2% para mayo y del 1,5% para junio. Muchos sectores han aceptado, mientras que otros, como el Régimen 15 y Judiciales, no.