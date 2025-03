Guillermo Moreno se metió en el medio de una pelea entre Eduardo Belliboni y un militante libertario

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y un militante libertario de la órbita de la diputada nacional Lilia Lemoine, fueron partícipes de un fuerte cruce en el marco de un programa de streaming.

En el medio del cruce, el exfuncionario kirchnerista Guillermo Moreno, junto con el conductor del programa, intervinieron luego de que la discusión avanzara hacia un enfrentamiento físico.

La discusión tuvo lugar al final del programa, cuando Luciano García Maañón, simpatizante de La Libertad Avanza, se dirigió a Eduardo Belliboni: "Este es un delincuente, no puede entender cómo este tipo puede estar acá en el programa".

"A vos no te voy a respetar nunca, sos un delincuente. Eso es lo que sos, un delincuente. ¿Qué me importa que se la aguante?", manifestó el militante libertario.

Luego de las acusaciones de Maañón, Belliboni replicó: "No me llama la atención porque creo que es patovica y es el patovica de la señora Lemoine, no es raro". Acto seguido, el dirigente piquetero criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los hechos ocurridos en la movilización del miércoles pasado que derivó en la internación del fotoperiodista Pablo Grillo.