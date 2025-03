Guillermo Moreno advirtió que por la crisis del Congreso, la Federal le dijo basta a Bullrich

¿Quieren voltear a Milei?

Noooo.

Pero ya hubo un dictamen para rechazar a los jueces puestos en comisión, la CGT llamó a un PARO para el 10 de abril…

¡Mirá si con lo que gana la gente no va a convocar a un paro!. Más vale tarde que nunca. Quizás la mesa decisional de la Policía Federal dice “estos tarambanas cumplieron su ciclo”. Y la política, con un bisturí, en una Asamblea Legislativa, quizás da vuelta la página. Por eso quizás también habló la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que estaba muy callada después que le pegaron tres chirlos”.

Así empezó la entrevista que este periodista mantuvo con Gullermo Moreno, horas después de la dolorosa jornada en el Congreso de la Nación, tanto afuera como adentro del mismo. “Pero ustedes no hablaron de la marcha que se hizo después, en la que pacíficamente llegamos hasta la puerta de la Casa Rosada sin un solo incidente”, recriminó. “A la noche, en la marcha pacífica, le gritábamos que venga a ver y lo llamábamos con los cantitos que todos conocen.

Mirá si iba…

Y si venía le íbamos a explicar que se tiene que ir lo más rápido posible. En orden, cumpliendo con la Constitución…

Pero se tiene que ir dentro de tres años, no ahora.

Eso para vos. Se tiene que ir lo más rápido posible. Ayer hubo dos situaciones. Una, deplorable, en la que estuvo a cargo Patricia Bullrich, y otra después de las 11.30 de la noche, cuando la gente caminó pacíficamente, llegó hasta la Casa Rosada, estuvo frente a la sede del gobierno nacional, donde se toman medidas. Y casualmente no había policías. La mesa decisional que condujo la represión en el Congreso no fue la misma que decidió sobre cómo actuar a veinte metros de la casa de gobierno.

Hubo un cambio en las decisiones de la policía. Los Comisarios Generales le dijeron basta. Hubo dos mesas decisionales. Una rayana a lo absurdo y la otra, a la noche, donde todo cambió y en la puerta de la Casa Rosada hubo nada más que dos bomberos”.

Moreno es casi un némesis de Javier Milei, aunque ambos se enojen. Sus palabras brotan como si no hubiera existido un archivo o, en su caso, tres gobiernos kirchneristas y otro donde todo estaba mezclado casi en un Frankestein moderno.

Por eso sus dichos deben tomarse como un permanente ejecicio para evitar todo tipo de provocación. Reta, manda a callar y luego, casi como imperceptible, brinda un concepto de cómplice con el entrevistador. Hasta en eso se parece al actual presidente de la Nación, que también conduce su gobierno con muchas decisiones que recuerdan al menemismo y al kirchnerismo.

De hecho, Milei y Moreno compartieron largas charlas en los sets de televisión y las continuaron luego en las oficinas de uno y del otro. Fiel a su estilo, comentó que “hablaba mucho con él. Lo conocí en 2016, venía a mi oficina y yo a la segunda reunión empecé a comprar el doble de facturas porque él venía con un hambre bárbaro… Me decía que no se compraba comida para darle de comer a sus perros… El pibe pasó hambre. Pero no me podes decir que es peronista. Es un anarco capitalista, aunque cree en Dios y en la propiedad privada”.

“Milei no tiene nada de peronista. Él cree en el modelo austríaco que tuvo la virtud de generar dos riendas. La de Lenín y la de los banqueros. Todos trabajan para lo mismo. ¿Quién inventó lo del capitalismo financiero? Lenín. Cuando gobiernan los socialdemócratas, los capos del capitalismo son los banqueros. Igual que cuando gobiernan los neoliberales. Pero cuando gobierna el peronismo son los que tienen cayos en las manos”, declaró.

En una larga entrevista brindada al programa Sentido Común, en el canal Somos AMBA, el ex secretario de Comercio Interior y actual presidente del partido Principios y Valores, acusó del inicio de la decadencia de los últimos años a Axel Kicillof, porque “en enero de 2014 “decidió de una manera irresponsable devaluar. En ese momento entramos en un sistema de acumulación de capital perverso, que es el de la especulativo rentístico, donde trabajar y producir no tiene sentido y en los últimos diez años eso se agudizó”. Más allá de las cuestiones legales que lo complican electoralmente, se siente candidato en 2025

Moreno fue el que bautizó al actual gobernador bonaerense como “el rusito” cuando se oponía a su ingreso como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, hiriente, acusa que “el progresismo, a través del peronismo, inició este proceso donde el gerente financiero tiene más importancia que el productivo”. https://www.mdzol.com/policiales/2025/3/16/un-hincha-de-chacarita-denuncio-patricia-bullrich-tras-perder-un-ojo-en-los-incidentes-en-el-congreso-1195047.html

En un guiño a la ex presidenta, enemistada hoy con su ex economista de cabecera, el dirigente peronista recordó que el año pasado “Kicillof se puso contento porque la nueva Constitución de La Rioja determinó una renta universal a todos los riojanos, trabajen o no. Pero esa forma de pensar condujo el movimiento a través de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner avalándolo. Tenemos que volver, como dice este programa, al Sentido Común, y no se puede pensar que una sociedad dominada por la especulación y la renta no termine con lo que se vio en el Congreso de la Nación”.

En una frase antológica, Moreno enfatizó que “no hay gorilas con billeteras vacías”. “Ahora la gente me pide fotos en los lugares más finos, en restaurantes de siete cubiertos”, se jactó. “Cuando los gorilas están con la billetera vacía te paran y te preguntan cuándo vuelven”.