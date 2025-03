El PJ convocó a un acto que sirvió para contener a un intendente líbero

Tiene un pin de Eva Perón en su remera- que delata que en los tiempos que corren para el peronismo que conduce el partido en Mendoza, es la referente mujer y no ya Cristina Fernández de Kirchner como lo supo ser hace unos años- y una sonrisa espontánea que la caracteriza. Flor Destéfanis, la vicepresidenta del PJ de Mendoza e intendenta de Santa Rosa encabezó un acto en Lavalle que convocó a las mujeres justicialistas en un departamento particular. Fue en Lavalle, donde su intendente, Edgardo González, quien no se ha mostrado afín a ningún sector del peronismo local, dio la bienvenida y despejó las dudas de un posible acercamiento a Cambia Mendoza en el comienzo del año electoral.

Destéfanis y González se dieron un gran abrazo frente al abultado grupo de mujeres que asistió a lo que se denominó como "el Primer Encuentro de Mujeres justicialistas en Lavalle" y que fue organizado por la Secretaría Femenina del PJ lavallino y provincial. A pesar de que era un acto de mujeres, el único hombre en hablar fue González. Frente a él, en el salón, había un cartel azul que rezaba en letras de grandes dimensiones: "Edgardo González conducción", como para que no quedaran dudas de que más allá de que los temas de género y la participación de las mujeres es muy importante para el partido hace varios años- en parte gracias a Cristina-, el evento era un acto partidario en un año donde de mínima, habrá que votar legisladores nacionales en octubre. Todo dependerá de la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de desdoblar o no los comicios.

Destéfanis fue el centro de la reunión al que luego, describió en sus redes sociales no sólo como un encuentro de mujeres, sino también del peronismo. Resaltó, claramente, sin eufemismos ni rodeos, la importancia de que el PJ se una. "Acá estamos, un sábado a la mañana, apostando por la unidad y fortaleza que tienen las mujeres del PJ (...)", sostuvo en primer lugar. Además, agregó: "La reconstrucción del peronismo para gobernar Mendoza viene de la mano de nosotras, compañeras, las mujeres peronistas porque nos moviliza soñar con una Mendoza mejor, más productiva, con más seguridad, infraestructura y educación", sumó.

Desde que asumió en diciembre de 2023, González se ha mostrado como un intendente líbero. Ha tomado distancia de la interna peronista, pero además como llegó a la intendencia sin grandes respaldos partidarios tras enfrentar a su exaliado el exjefe comunal Roberto Righi, construyó su propia estructura dentro del departamento.

Pero algo alertó al peronismo: las versiones que circularon el año pasado de una posible cercanía al oficialismo provincial que encarna Cambia Mendoza. En primer lugar, con el gobernador Cornejo se lleva muy bien y en gestión trabajan juntos sin inconvenientes. Pero además, tras la ruptura del bloque del PJ dentro del Concejo Deliberante, Cambia Mendoza le ayudó en varias votaciones al jefe comunal cuando necesitó los números para sacar ordenanzas.

El PJ, con el acto del sábado, mostró que González es uno de los suyos- sin confrontar con el Gobierno provincial porque no es su estrategia. pero el lugar elegido, la foto, el discurso y los abrazos entre la intendenta y el intendente hablaron por si solos.