The Wall Street Journal: "El milagro argentino parece estar en suspenso"

El influyente medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó hoy un análisis del actual escenario económico de la Argentina, destacando tanto los logros obtenidos como la incertidumbre que genera la proximidad de un año electoral. En su editorial, el reconocido periodista Craig Mellow afirmó que a pesar de los avances en la estabilización económica bajo la gestión de Javier Milei, el verdadero “milagro” económico de Argentina sigue en un suspenso marcado por la necesidad de reformas estructurales y la influencia de los comicios de 2025.

Según el medio norteamericano, desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, la economía argentina ha experimentado una recuperación en los mercados. En particular, los eurobonos argentinos han dado señales positivas, con el bono de referencia que vence en 2038 pasando de 39 a 67 centavos por dólar. Esta subida refleja la confianza de los inversores en el ajuste fiscal aplicado por el gobierno, que logró reducir la inflación mensual del 20% al 2% sin provocar fuertes protestas sociales.

Sin embargo, a pesar de los avances, el artículo advierte que los mercados no han reaccionado de manera significativa a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Mellow, el reciente decreto firmado por Milei, que preaprueba el acuerdo con el FMI y confirma que las negociaciones están avanzadas, no ha generado grandes expectativas en los inversores. Citando a analistas como Mauro Roca, el artículo resalta que “el programa del FMI ya está descontado” y que “los inversores no ven en este acuerdo un nuevo factor positivo para los mercados”.

La incertidumbre electoral y las reformas estructurales

La mirada crítica de The Wall Street Journal también pone el foco en el contexto electoral de 2025, sugiriendo que el plan económico de Milei podría enfrentar serios desafíos debido a la dinámica electoral. Los analistas advierten que, si bien la firma del acuerdo con el FMI puede garantizar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo, los verdaderos obstáculos aparecerán cuando el Gobierno deba encarar reformas estructurales más profundas. Una de las más significativas es la reforma cambiaria, que Milei ha señalado como necesaria para liberar el tipo de cambio y evitar la sobrevaloración del peso.

Según Roca, el tipo de cambio fijo actual ha creado algunos de los precios de dólar más altos del mundo, pero flexibilizar la moneda prematuramente podría deshacer los avances en el control de la inflación. La incertidumbre política vinculada a las elecciones de 2025 también podría frenar cualquier cambio importante en esta área, pues liberar el tipo de cambio podría tener efectos económicos adversos si no se maneja con extrema cautela.

El futuro incierto de la deuda externa

Otro tema que genera incertidumbre es el destino de la deuda externa argentina, particularmente la que mantiene con el FMI. Mellow explica que el nuevo acuerdo podría incluir un préstamo de hasta 12.000 millones de dólares, orientado principalmente a refinanciar parte de los 40.000 millones de dólares que la Argentina debe al organismo internacional desde la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, aunque esta inyección de capital podría proporcionar algo de oxígeno a corto plazo, los analistas alertan que no será suficiente para sortear los desafíos más complejos de la economía argentina, como la necesidad de realizar reformas profundas en el mercado laboral, el sistema previsional y, especialmente, el sector energético.

El “milagro” suspendido

El artículo concluye que el “milagro” del mercado argentino sigue en suspenso, ya que, si bien ha habido avances, aún falta superar los mayores retos económicos. El ajuste fiscal de Milei ha sido aceptado hasta ahora, pero las reformas estructurales que necesita la economía argentina demandarán años para materializarse, y el tiempo que se perderá en el ciclo electoral podría postergar aún más las soluciones definitivas.

En resumen, The Wall Street Journal reconoce los avances en la gestión de Milei, pero deja en claro que la estabilidad económica de Argentina dependerá en gran medida de cómo se maneje la incertidumbre política y de los cambios estructurales que aún están por venir. La firma del acuerdo con el FMI puede dar señales positivas a corto plazo, pero los mercados, al parecer, prefieren esperar a ver qué sucede una vez que se superen los desafíos políticos y económicos más complejos.