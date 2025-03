Los legisladores chicanean a Axel Kicillof y estiran la definición de las PASO

El legislador massista mira su reloj. Se da cuenta que apenas pasaron unos minutos de las 14.30, y presumía que a esa hora ya tendría que haber terminado la reunión de comisión de Reforma Política, iniciada a las 14, en la que se debía empezar a discutir la derogación de las PASO bonaerenses tal cual lo pidió el gobernador Axel Kicillof.

"¿Tan rápido?", le preguntó MDZ. "Es que primero van a pedir que vengan a informarnos los miembros del Ejecutivo para saber por qué conviene económicamente el tema, cuál sería el cronograma a seguir y demás cuestiones que podemos discutir en esta ocasión", dijo, entre misterioso e irónico el legislador. Un colega suyo, Rubén Eslaiman, había presentado, hace cinco meses, casi al cierre del período legislativo del año pasado, un pedido de suspensión de las primarias abiertas y obligatorias en medio del debate que terminó con la no aprobación del presupuesto ni el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof.

Otra vez, una porción mayoritaria de legisladores oficialistas junto con la mayoría de los radicales y el PRO están en el mismo bando. La anterior oportunidad fue, efectivamente, en diciembre de 2024, cuando la oposición solicitaba algunos puntos para aprobar las iniciativas del gobernador y los kirchneristas y massistas sumaban sus propios puntos a la hora de negociar.

Hoy no existe unidad en Unión por la Patria. Por un lado están los que acompañan a Axel Kicillof, algunos de ellos siempre amenazando con no estar, y por el otro, en tándem legislativo, los seguidores de Sergio Massa y Máximo Kirchner. El Movimiento Derecho al Futuro pretende que no haya PASO y adelantar las elecciones generales para seleccionar los legisladores bonaerenses para junio o julio. El Frente Renovador y La Cámpora quieren que sigan las PASO para forzar una unidad que los beneficia y realizar la votación provincial junto con la nacional, de manera concurrente. Massa, inclusive, pretende que en Buenos Aires se vote un mes después de las nacionales.

Increíblemente, Massa es el único que habla con Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof de manera directa y sin intermediarios. No es increíble porque no lo pueda hacer sino porque es inentendible cómo dos personas que se conocen y se querían casi como madre e hijo ahora no puedan ni siquiera mandarse un WhatsApp entre sí.

Un intendente que también habla con los dos, aunque se siente más identificado con la corriente que conduce la expresidenta, lamenta lo que se está viviendo en el oficialismo y sentencia. "Esto no va a empezar a encauzarse hasta que hablen directamente ellos. Y el que debe hacer la llamada es Axel, porque él fue quien se equivocó al no apoyarla a presidir el PJ nacional". Todos saben de lo rencorosa que suele ser la gente. En Cristina Fernández de Kirchner eso es casi una sentencia.

El radical Emiliano Balbín, descendiente directo del expresidente, preside la ahora trascendental comisión y actuó tal lo acordado entre los presidentes de los bloques. Presentó una serie de requerimientos para ser "debatidos", todos relacionados con pedidos de explicaciones a diversos miembros del Poder Ejecutivo en una clara maniobra de dilación. "Más se estiran los tiempos, menos margen tiene Kicillof para desdoblar", explicaron los especialistas electorales.

En esa reunión trascendió el relato de la diputada provincial aliada al gobernador Susana González, que calificó el encuentro como un "circo donde hay más periodistas que legisladores". Previamente, Balbín había dicho que los diputados merecían tener mayor precisiones porque la expresión del gobernador, en la apertura de sesiones de hacía una semana, no había sido del todo clara respecto de su apoyo a la eliminación o suspensión de las PASO. Hace más de un año que no se puede repetir esta pose.

Efectivamente, no dijo que él quería que no se realizasen. Sabía que cualquier definición que dijera en su bloque, donde los propios son minoría, podían tomarlo casi como una imposición. Sin embargo, González le recriminó y le exigió que "deje de tomarnos el pelo. ¿No quedó claro lo del gobernador? O no tenés comprensión de texto y de contexto o nos querés tomar el pelo", sentenció.

La historia continuará la semana próxima con la presencia, efectivamente, de los enviados del Poder Ejecutivo provincial quienes explicarán las razones políticas y económicas de Axel Kicillof para que no haya PASO al menos este año. Para el kirchnerismo, que el año pasado ya había anunciado que no quería que las elecciones se desdoblaran de las nacionales, "todo debe discutirse en el marco de una agenda que contemple también nuestras posturas", algo que, a todas luces, hoy parecen irreconciliables.

Uno de los que más desean que Kicillof triunfe en esta discusión se confesó con este medio. "Creo que va a ser inevitable ir a una interna. Lo van a llevar hasta la raya y más allá". Quien lo dice es uno de los tantos que convivió con La Cámpora desde su creación y tiene en su distrito más ganas de pelear que de componer.