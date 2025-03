El Gobierno denunciará el lunes a la jueza Andrade por liberar a los detenidos por los desmanes en el Congreso

El Gobierno presentará este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a las pocas horas a los 114 detenidos que protagonizaron los incidentes del miércoles pasado frente al Congreso.

La Casa Rosada la denunciará por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato y buscará responsabilizarla de colaborar con el delito de sedición y atentado al orden público, figura que recae sobre los manifestantes.

El jueves, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. "Los barras bravas son criminales organizados que fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad", sentenció Cúneo Libarona a través de un posteo en sus redes.

Foto: Juan Mateo Aberastain.

“En lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas", afirmó el funcionario y agregó: "Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones".

En el Gobierno le apuntan a la magistrada por “no haber controlado la prueba y constatado los antecedentes penales” de quienes protagonizaron los destrozos.

Andrade está a cargo a cargo del juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde asumió en 2021. En una reciente entrevista, la magistrada dijo que debe garantizarse "el derecho a manifestarse libremente" y planteó que la Policía no aportó información detallada de los detenidos.

"No se recibía información del lugar de detención. Todos decían 237, 238 y 239, que es desobediencia al orden policial. Pero además no había ningún acta. Yo lo único que tengo que hacer es controlar los requisitos de la detención. En un contexto de ponderación de derechos. Nuestra Constitución Nacional debe garantizar la protesta, que se pueda manifestar libremente, y que la persona que cometa delitos sea detenida, pero garantizar el derecho a manifestarse", sostuvo.

Juan Mateo Aberastain / MDZ

Por su parte, el Gobierno avanzará con otra denuncia. En este caso con los intendentes Fernando Espinoza, de La Matanza; y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, a quienes acusan de enviar barras a encabezar los desmanes. Además, apuntaron a Leandro Capriotti, un dirigente de confianza del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien además fue presidente de Chacarita, uno de los clubes que fue pionero en sumarse a las marchas por los jubilados.

Jorge Macri cuestionó a Andrade y aportará “pruebas” contra los barras

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó la decisión de la jueza de liberar rápidamente a los barras y consideró que “se tomó de manera apresurada, ya que no le permitió a los fiscales sustentar las detenciones”. En ese sentido, aseguró que presentará “las pruebas” para que vuelvan a ser detenidos.

“Las tenemos para sostenerlas, después será la Justicia la que ponderará lo que nosotros aportamos. En las marchas hay brigadas que tienen cámaras con mochilas captando imágenes más en cercanía cuando se detiene alguien. No siempre una toma en altura te permite tener una mejor imagen”, indicó.

“Ella no dijo que no son culpables, solo se los dejó en libertad. No hubo jubilados detenidos, la mayoría de los detenidos tenían antecedentes penales, eso no lo ponderó la jueza a la hora de liberarlos”, completó Macri, en diálogo con Radio Con Vos.