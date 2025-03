Paro general: la CGT baja el tono y le envía un guiño a Javier Milei

El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello, descartó que la central busque la salida anticipada del gobierno que lidera Javier Milei, aunque aseguró que "no se le puede dar un cheque en blanco".

Tras el llamado a paro para los primeros días de abril, Argüello afirmó: "Desde el año pasado venía insistiendo en que para este año se iba a profundizar el reclamo social, porque no se está dando respuesta a los sectores más humildes, a los trabajadores".

"El Gobierno sigue insistiendo en querer firmar paritarias por abajo de la inflación y no se puede aceptar eso", justificó en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: "Hoy está planteando firmar paritaria por abajo del 2% cuando todos sabemos que la inflación no es esa".

En la misma línea, Argüello reveló que la CGT respeta el sistema democrático, y remarcó que "nadie quiere que este gobierno se vaya", al tiempo que aclaró que "tampoco se le puede dar un cheque blanco a ningún gobierno".

Pese al llamado a la acción de lucha, el triunviro de la CGT admitió que no pretenden cortar el diálogo con el Gobierno, pero postuló que hace falta escuchar a las partes y llegar a un acuerdo.

"Nosotros no pretendemos cortar el diálogo, pero no puede haber diálogo entre sordos. Diálogo es llegar a un acuerdo, no que impongan con una forma casi extorsiva, y este Gobierno aprieta con el tema de las de la homologaciones", aseveró.

Por último, el dirigente de Camioneros cuestionó la represión policial que ordenó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la movilización de los jubilados, y responsabilizó a la administración libertaria.

"No queremos enfrentamiento porque siempre los heridos muertos los ponemos a un solo lado y somos responsables en esa situación.

Tampoco pueden prohibirnos que nos manifestemos", sostuvo, y concluyó: "Nunca vamos a pretender que se lastimen los trabajadores. Nosotros hacemos reclamos, la represión la pone el Estado".