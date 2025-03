El nuevo video que muestra el momento en el que Pablo Grillo es impactado por la bomba de gas lacrimógeno

El miércoles fue una jornada caótica en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante una marcha de jubilados que contó con el apoyo de barrabravas y terminó con decenas de heridos y detenidos tras los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes. Fruto de la represión, el fotógrafo Pablo Grillo terminó herido de gravedad cuando el disparo de un tubo de gas lacrimógeno le golpeó fuertemente la cabeza.

Internado en el Hospital Ramos Mejía, en el barrio porteño de Balvanera, Grillo y su familia esperan una milagrosa recuperación luego de que se informara que el herido perdió masa encefálica por el impacto del proyectil de gran envergadura.

El video difundido por Infobae

En un material audiovisual al que accedió Infobae, se puede ver desde un drone el momento exacto en el cual el proyectil lanzado por la policía impacta contra el rostro del fotógrafo. Este video se suma al que ya había circulado en redes sociales, donde se puede ver al joven detrás de una barricada buscando tomar una foto cuando el proyectil impacta sobre su rostro, dejándolo tendido en la carpeta asfáltica.

La toma que circuló por redes apenas fue herido el fotógrafo

Aunque logró salir del quirófano con vida, permanece internado, bajo pronóstico reservado y con respirador.

A la par de los sucesos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich salió en defensa del policía que ejecutó el disparo al decir que "nosotros no vamos a abrir un sumario porque la policía ayer actuó dispersando una violencia que, si no la hubiera dispersado, no sé en qué lugar estaríamos hoy en el país", y aclaró: "El policía, lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Ese disparo de una granada de gas lacrimógeno que lo que hizo fue rebotar, no sabemos si en el piso, o si en una estructura metálica muy dura, toda quemada que ellos mismos habían puesto ahí en una especie de barricada".