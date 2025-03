El evento en el que Alfredo Cornejo y otros radicales pelearán la alianza con Javier Milei

Esto recién empieza. La UCR nacional, al mando del senador Martín Lousteau, convocó a una Convención Nacional, que es el máximo órgano del partido para el 25 de abril próximo en el que se decidirá el rumbo que tendrá el radicalismo para las próximas elecciones legislativas de octubre. El senador por la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes pujarán porque prime la postura de hacer un frente opositor al Gobierno de Javier Milei mientras que los convencionales que representan a gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo y otros referentes apostarán a que las alianzas que se hagan incluyan a La Libertad Avanza.

De la convención nada quedará escrito de esta manera: "Nos aliamos o no con el Gobierno nacional". Los convencionales que son más de 300 y que las provincias son representadas en cantidad de acuerdo a los números de legisladores nacionales que poseen- Mendoza tiene 13, Buenos Aires 73, etc- , además de quienes participan por la Franja Morada, la Juventud radical, etc, deberán sacar un comunicado donde hablarán de que las alianzas que se posibiliten sean las que tengan ciertos valores que se discutirán en la Convención que desde ya, para muchos radicales será en un clima muy hostil, que no dista del que ya existe en la centenaria fuerza.

Las dos posiciones que prevalecen - o tres si se tienen en cuenta a los radicales "peluca" que están al 100% con Milei- son antagónicas. Los gobernadores, como Cornejo o el chaqueño Leandro Zdero, quieren alianzarse a La Libertad Avanza para los comicios que se vienen. Lousteau y otros dirigentes, como por ejemplo el diputado nacional Julio Cobos, estám totalmente en contra de ese pacto electoral.

Incluso, ya el llamado a la convención causó diferencias. En un comunicado firmado por la vicepresidenta del Comité Nacional, es decir la autoridad que le sigue a Lousteau, la diputada mendicina Pamela Verasay - quien responde políticamente a Cornejo- y por otros referentes con cargos partidarios advirtieron que "cualquier convocatoria a las mismas debe hacerse en el marco del más amplio consenso con los gobernadores, intendentes y los bloques legislativos", anticipando lo que puede pasar a fines de abril. Para esa fecha resta más de un mes sin embargo, la falta de diálogo y las posturas irreconcialiables que se reflejan en las votaciones en el Congreso de la Nación, hace pensar que la reunión que se hará en Ciudad de Buenos Aires será una verdadera batalla.

El documento que firmó Verasay

La Convención Nacional fue convocada con tanta anticipación porque así está establecido legalmente, es decir 45 días antes debe ser llamada. Pero en mayo habrá elecciones en CABA, Salta, San Luis, Chaco y Jujuy, que han decidido desdoblar los comicios de los nacionales que serán el domingo 26 de octubre. Los gobernadores temen que en la Convención no se refleje su espiritu aliancista y que la UCR vaya en contra de lo que luego se vea en los comicios que vendrán, es decir resultados a favor de los libertarios aunque a esta altura, nadie puede asegurarlo.

Losteau por su parte, se mostró esta semana, como viene haciéndolo desde que comenzó el gobierno libertario, repudiando los hechos de represión tras la protesta de los jubilados frente al Congreso pero además, en una cena con dirigentes afines dejó abierta la posibilidad de que en la Convención no haya acuerdos.