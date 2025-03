Vergüenza en el Congreso: el altercado que dejó al descubierto las tensiones políticas

La sesión especial del Congreso celebrada este miércoles derivó en un enfrentamiento entre legisladores. La diputada nacional del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) Cecilia Ibáñez, describió el episodio como "una vergüenza" y detalló los hechos que llevaron al altercado.

"Fue una sesión larga en la que se trataron diversos temas, hasta la emergencia de Bahía Blanca. El último tema era la ratificación de la Comisión de Juicio Político. Ahí, cuando no sé si Pagano o Moreau, y no me acuerdo cuál era la otra autoridad, para que funcionara la comisión, estaba el quórum y nos vinieron a pedir que nos fuéramos", relató Ibáñez.

La diputada explicó que, ante la negativa de su bloque a abandonar el recinto, se generó un tenso intercambio con el legislador Lisandro Almirón. "Nosotros no íbamos, porque Oscar Zago es miembro de la comisión. Bueno, y Almirón, menos bonito, nos dijo de todo lo que se te pueda ocurrir y Oscar Zago se enojó. No hubo trompadas", aclaró.

Ibáñez también mencionó la presencia de otros líderes políticos durante el incidente: "Nosotros estuvimos un ratito más en el recinto. Estaban los diferentes jefes de bloque, subieron todos: Ritondo, vino un ratito Pichetto y se fue, vinieron los de la izquierda".

Consultada sobre una posible autocrítica, la diputada fue contundente: "Esto es una vergüenza". Sin embargo, destacó la necesidad de retomar el diálogo para avanzar en los desafíos del país. "Creo que tenemos que volver a tener la vía del diálogo. Uno no puede construir un país sin diálogo. Podés discernir o discrepar en toda tu cuestión filosófica, pero sí tener que tener interés principal en el bien común, en el bien de los argentinos. No existe absolutamente otra cosa por lo cual tenemos que trabajar todos unidos", afirmó.

Respecto a las posibles consecuencias en la relación entre el MID y La Libertad Avanza, Ibáñez se mostró optimista: "Yo creo en la construcción y creo en borrón y cuenta nueva. Creo que se tendría que pedir disculpas. Yo no soy ninguna traidora ni las barbaridades que me dijo Almirón".