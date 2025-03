Patricia Bullrich hundió a Kicillof, cruzó a Villarruel y defendió al policía por el disparo que recibió el fotoperiodista

Tras una jornada marcada por la violencia dentro y fuera del Congreso de la Nación, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, habló en una entrevista televisiva sobre los incidentes ocasionados durante el operativo policial.

"Sin dudas que esta violencia tiene un objetivo muy concreto que lo viene expresando el kirchnerismo, los grupos de izquierda, las patotas que se están juntando. Ayer fueron a buscar a las catacumbas de una sociedad que durante años ellos mismos construyeron", manifestó Bullrich, al ser consultada por los incidentes trascurridos este miércoles en una nueva marcha por los jubilados.

Para la representante de la cartera de Seguridad, hubo un "intento de desestabilización". Además, Bullrich aseguró que el Gobierno nacional está realizando una investigación sobre supuestos fondos que habrían recibido ciertos manifestantes este miércoles: "Cuál es el financiamiento, quién financia, hay versiones concretas que tenemos de 50 mil pesos por cada barra brava que fue el día de ayer", y aclaró que "es un dato que estamos sumando a la causa".

En cuanto a las hinchadas que participaron de la manifestación y que luego se vieron involucradas en actos de violencia, la ministra afirmó que "el organizador principal es de la barrabrava de Chacarita. Hay muchos clubes, Deportivo Merlo, Chicago, donde las mismas barras han tomado la dirección del club. Sobre todo en segundas divisiones".

Respecto a la participación de distintas fuerzas políticas, Patricia Bullrich relacionó los hechos de violencia con una posible promoción del kirchnerismo: "Este es el intento de juicio político, desestabilización del Gobierno mediante la violencia, intentando que el Gobierno vuelva a romper los principios por los cuales la economía está estable y bien. La estabilidad, la falta de inflación, el país con orden sin piquetes, este país, va en contra de los que han capturado el Estado como un botín propio durante décadas".

Sobre Kicillof y Villarruel

Sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la ministra manifestó que Axel Kicillof "acepta este tipo de marginalidad, uno puede asegurar que el 80% de la gente que vino ayer viene de la provincia de Buenos Aires. El tuit de Kicillof es un tuit temerario, él directamente ataca al Gobierno en vez de atacar a la violencia. Se puso al lado de los barras, de los patoteros".

Otro tema que sobrevoló la entrevista, fue el de los dichos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre la manifestación, donde se solidarizó con los heridos de las fuerzas policiales y parte de los manifestantes. Además, Villarruel sostuvo que la manifestación estuvo en el marco del ejercicio de la democracia, y no que no se ejerció una violencia dirigida al Gobierno. Al respecto, Bullrich replicó que "la democracia es la antítesis de la violencia que vivimos ayer", y añadió: "Es como un desfasaje respecto a lo que piensa el Gobierno del que ella forma parte. Del presidente para abajo, piensan exactamente lo contrario: que lo de ayer fue una violencia armada, pensada".

Pablo Grillo, el reportero gráfico en estado grave

Dentro del grupo de heridos civiles que resultaron tras la represión policial, se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien actualmente está internado y en grave estado de salud. Sobre este tema y la posibilidad de sumariar al efectivo que disparó el cartucho de gas lacrimógeno, respondió: "Nosotros no vamos a abrir un sumario porque la policía ayer actuó dispersando una violencia que, si no la hubiera dispersado, no sé en qué lugar estaríamos hoy en el país", y aclaró: "El policía, lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Ese disparo de una granada de gas lacrimógeno que lo que hizo fue rebotar, no sabemos si en el piso, o si en una estructura metálica muy dura, toda quemada que ellos mismos habían puesto ahí en una especie de barricada".

Según la ministra de Seguridad, el cartucho sufrió un efecto rebote y la granada fue tirada correctamente: "En el rebote, porque cae y rebota, no sabemos si fue la granada, un desprendimiento de ese fierro que le pegó en la cara, entonces el policía tira la granada correctamente".