Los nombres que empiezan a sonar para suceder a Ulpiano Suarez en Ciudad

Faltan aproximadamente alrededor de 900 días para que sean las elecciones en las que se elija a la persona que suceda al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Desde el entorno del jefe comunal aseguran que no está en su cabeza ningún nombre para que lo reemplace. Sin embargo, entre los dirigentes radicales, algunos apellidos conocidos mencionan. Saben, además, casi con certeza, que la UCR tiene amplias chances de seguir a cargo de la comuna que gobierna desde el retorno de la democracia en 1983.

En las últimos días, el municipio anunció que Sebastián Fermani quien era el secretario de Obras, dejaba la comuna para ir a Buenos Aires a un cargo gerencial en la fundación Vida Silvestre en Buenos Aires. Algunos dirigentes quedaron sorprendidos porque aseguraron que era el posible sucesor de Suarez algo que desde la comuna desmintieron rotundamente. "El intendente no está pensando en su sucesor y con Sebastián el vínculo es muy bueno pero no se lo nombró desde el entorno de Ulpiano nunca para que lo suceda. Su ida tiene que ver con su perfil profesional, ligado a lo ambiental", sostuvieron.

En su lugar, quedó una concejal, que dejó su banca. Eva Lorena González, quien fue reemplazada este martes 11 por Rafael Bazán quien era quien seguía en la lista detrás de la edil. Se trata de un dirigente del PRO, ligado a la vicegobernadora Hebe Casado, a quien Suarez definió en sus redes como: "una gran persona, un vecino trabajador y comprometido con la Ciudad. Estoy seguro de que su desempeño será excelente y representará muy bien a los vecinos en el Honorable Concejo Deliberante".

Descartado Fermani, hay algunas poquísimas certezas. Que de seguir así el panorama político en Ciudad, la UCR tiene muchísimas chances de seguir al mando de la gestión, como ocurre desde 1983.Que, como en cualquier gestión, si hay un funcionario que intenta hacer campaña en soledad, no tendrá el acompañamiento del intendente y seguramente será eyectado.

Pero vamos a los nombres que suenan. La senadora nacional Mariana Juri es una posibilidad. Es una histórica dirigente de Ciudad de Mendoza, incluso llegó a ser muy cercana al fallecido exintendente Victor Fayad. Además, tiene buena relación tanto como Suarez como con el actual gobernador Alfredo Cornejo.

El edificio del municipio que gobierna Ulpiano Suarez

Otro dirigente que se nombró en algún momento, fue el ministro de Hacienda de la Provincia Victor Fayad, hijo del exjefe comunal. Su nombre está en la cabeza de toda la ciudadanía del Gran Mendoza por lo tanto la campaña no sería difícil. Además, cumple también con el requisito de Juri, el buen vínculo con ambos dirigentes, tanto como Suarez como Cornejo. De todas maneras, a diferencia de su padre, tiene un perfil técnico y para nada político.

Hay dirigentes consultados en cambio que postulan al propio ex gobernador, exintendente de Ciudad y actual senador nacional Rodolfo Suarez."Se le termina el mandato en 2027 y reemplazar a su sobrino no sería algo descabellado", dicen. Sin embargo, otros aseguran que Suarez no quiere seguir en cargos políticos y menos en puestos ejecutivos. De todas maneras, ambos dirigentes, el actual intendente y el senador, es decir sobrino y tío, hablan todas las semanas sobre gestión y política. El diálogo es fluído.

Entre otras personas que integran la mesa chica de Suarez está el actual presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubio, hombre de extrema confianza de los Suarez, desde hace muchísimos años. Incluso ha ocupado el cargo de ser el sucesor del intendente en varias oportunidades. Por eso su apellido está en la danza de los nombres. Pero como el resto, todo es muy incipiente. Porque aún falta algo muy importante: la elección legislativa de este año- o del año que viene si se desdoblan- donde se elegirá la mitad de los Concejos Deliberantes- y además y lo más relevante: el paso del tiempo que puede traer sorpresas, cambios, imprevistos. Nada está dicho. Porque el futuro, en política como en el fútbol, nunca está escrito.