La comisión de Acuerdos del Senado avanzó en un inminente rechazo al pliego de García Mansilla

Desde las 11:40 hasta pasadas las 12:15, senadores de la oposición encabezaron la Comisión de Acuerdos para tratar el pliego del juez de la Corte Manuel García-Mansilla. Se designó, de este modo, como autoridad de la misma a la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, y su vice la peronista Anabel Fernández Sagasti.

Esta instancia sirvió para definir si están las firmas necesarias para lograr el dictamen, teniendo en cuenta que la designación tiene una vigencia de hasta el 30 de noviembre y aún no reúne el apoyo suficiente para seguir ocupando su banca en el máximo tribunal.

La comisión se convocó luego de que el bloque de Unión por la Patria haya asegurado que cuenta con las 9 firmas para que el pliego del magistrado pueda llegar a una sesión especial el jueves 20 de marzo, y lograr su eventual tratamiento y rechazo. Lo mismo ocurriría con el pliego del juez federal Ariel Lijo, que ya contaba con dictamen.

Dicha comisión de este jueves fue presidida por Tagliaferri, una de las que rechaza con más fuerza la designación de ambos jueces. De hecho, de los 2 despachos que había en contra de la candidatura de García-Mansilla, uno de ellos lo encabeza la legisladora junto al radical Martín Lousteau.

La misma fue designada como autoridad finalmente, y su vicepresidenta será la senadora peronista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. La idea es que la semana que viene se sesione para que la Cámara se expida a favor o en contra del pliego del catedrático.

Tensión en la Comisión por García-Mansilla

Carmen Álvarez Rivero, del PRO, es de las que pocas que votará en favor del magistrado y catedrático: "Es confiable y lo ha mostrado a lo largo de toda su carrera como abogado. Todos estamos de paso, todas las personas. No sé la realidad que van a tener estos jueces, pero para que las instituciones argentinas se fortalezcan y garanticen la democracia, necesitamos que los mejores ocupen esos lugares".

Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria cruzó estos dichos: "No conozco senadores y senadoras que les gusten que les mientan en la cara". La titular del bloque Unidad Ciudadana recordó cuando García-Mansilla aseguró que no aceptaría una designación por decreto: "Nos mintió, entonces la honorabilidad que la senadora le adjudica a quien, además, juró violando la Constitución nacional, a mí me parece que a veces hay que ser prudente con lo que se dice".

Cruces en la UCR

Durante los primeros minutos de la sesión, hubo algunas rispideces. Entre ellos, el senador radical Maximiliano Abad, que cruzó al líder del partido, Lousteau, luego de que este criticara a quienes apoyan el pliego del magistrado: "Formo parte de un bloque que definió tener una reunión con el Comité Nacional que presidió Lousteau, y como soy hombre de partido y trato de agotar todas las instancias para que vaya en defensa de lo que yo creo que forma parte de sus principios y valores, hasta el momento que haya que tomar las decisiones".

"No soy hipócrita, me llama la atención de que lo que acusan otros hipócritas, es criticar al kirchnerismo habiendo sido ministro del kichnerismo. Son los que acusan al macrismo habiendo sido embajador del macrismo. Son los que hoy declaran contra (Jorge) Macri formando parte del gobierno de la Ciudad", disparó.

"El presidente de mi partido, al cual yo reconozco como presidente, le tengo respeto intelectual, es una persona sólida, que tiene convicciones, que acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común", sentenció Abad.