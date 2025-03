El Gobierno rompió el silencio sobre los dichos de Villarruel: "Se puso del lado de los tirapiedras"

Luego de horas de hermetismo, el Gobierno rompió el silencio sobre los dichos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien no se subió al discurso oficial de "intento de golpe de Estado" en la marcha de este miércoles frente al Congreso y hasta se solidarizó con los manifestantes heridos por los incidentes.

"Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió en las puertas del Congreso, tiene que expedirse la justicia. Me solidarizo con todos los heridos, sean aquellos que se manifestaron, como principalmente las fuerzas federales que ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia. A todos los heridos mi apoyo y espero que esto se pueda resolver", respondió la titular del Senado, en el marco de su visita a Expoagro. Consultada sobre si cree que fue un intento de atentado contra el Gobierno, respondió: "No. Creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni defender ninguna causa".

En diálogo con MDZ, fuentes oficiales de la máxima confianza del presidente Javier Milei cuestionaron sus declaraciones. "Es extraño que una vicepresidenta que llegó a ese lugar por las ideas de la libertad se ponga del lado de los tirapiedras", aseguró un libertario de la mesa chica gubernamental. "No esperamos que se retracte, no nos sorprende", sentenciaron en Casa Rosada.

Estas afirmaciones de los colaboradores más cercanos del líder libertario se replicaron en redes sociales por otros dirigentes o cuentas oficialistas. "Nunca creí ver a Victoria Villarruel defender a los tirapiedras. La ambición de poder te destruye", señaló el diputado bonaerense Agustín Romo, un alfil del Gobierno nacional.

Para diferenciar lo expuesto por Villarruel y lo que denuncia el Gobierno, en las últimas horas el presidente compartió varios posteos en redes divulgando su postura. "TERRORISTAS ORGANIZADOS. Patricia Bullrich reveló que fue TODO ORGANIZADO para DESESTABILIZAR AL GOBIERNO DE MILEI, pero actuaron RÁPIDAMENTE pudieron controlarlos Una JUEZA KUKA dejó SALIR a la MAYORIA de DELINCUENTES detenidos, ellos son amigos de los criminales", viralizó el mandatario de influencers de La Libertad Avanza.

"El KIRCHNERISMO es un GOLPISTA DE GUANTE BLANCO, manda a sus soldados, a los barras brava que responden a intereses comunes, son una asociación, se agazapan en las causas nobles como lo vienen haciendo permanentemente . ESTÁN EXPUESTOS, caen en el error de subestimar al pueblo argentino, que eligió otra cosa", retuiteó el jefe de Estado, tras el posteo de la diputada Juliana Santillán.

En el Ejecutivo afirmaron que la manifestación fue orquestada “por los mercenarios de la política”. “Toda la fiestita la armaron los troskos y los K, les pegaron a todos los barras para que vengan a armar quilombo”, acusaron fuentes oficiales que reportan a diario a Milei.

“El que crea que no fue armado para que haya un muerto, es un ingenuo”, replicaron desde el Gobierno, al tiempo que destacaron la rigurosidad de las fuerzas federales para repeler a los barras. “Eran 5 jubilados, que no mientan más”, agregaron.

A raíz de los incidentes ocurridos el miércoles, el jefe de Gabinete de La Nación, Guillermo Francos, respetó el discurso oficial al plantear que "la marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”. En esa dirección, afirmó que la Policía responderá "con más fuerza" si se repiten este tipo de convocatorias.