Allasino en MDZ: "Luján de Cuyo tendrá un 2025 récord en obra pública"

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2025 del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino destacó los avances en obra pública y la importancia de la transparencia en la gestión municipal. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Allasino afirmó: "Si bien es un inicio administrativo de las actividades del Concejo Deliberante, son actividades que no se paralizan durante el año".

El jefe comunal resaltó que el presupuesto municipal destina un 41% a obra pública, "un récord para toda la provincia". En comparación, señaló que Mendoza invierte alrededor del 10% en este rubro. "Es un detalle muy minucioso de lo que comprometimos el año pasado y lo hemos podido ejecutar. Estas instancias son de rendición de cuentas, de abrir las puertas de la municipalidad a la comunidad", afirmó.

Entre las obras prioritarias para 2025, Allasino mencionó la rotonda de ingreso a la ciudad de Luján sobre calle Azcuénaga, "una demanda histórica de las familias de Luján, hace 50 años que se espera, ya está en marcha, estamos a la mitad de la obra". También destacó la construcción de plantas potabilizadoras y el manejo de fuentes cloacales en el sur del departamento, específicamente en los distritos de Perdriel y Agrelo, "que han crecido mucho y necesitan estos servicios de calidad". Además, anunció un programa de intervención en calles que abarcará casi mil cuadras en todo el departamento. "Luján sigue creciendo, es el lugar más elegido por los mendocinos para vivir y tiene que estar a la altura de la demanda", sostuvo.

Respecto a la relación con la provincia, Allasino se refirió al conflicto por la coparticipación: "Es algo central porque es cómo le devuelven a las familias de Luján los impuestos producto de la riqueza que generan. Tenemos una demanda en la Suprema Corte de Justicia que todavía tristemente no se resuelve". Sin embargo, subrayó que su gestión busca mantener un diálogo formal y diplomático con las autoridades provinciales. "A mí me toca trabajar para los que me votaron y no me votaron, entonces trato de dejar un poquito la discusión política al margen", afirmó.

Finalmente, el intendente hizo un llamado a la madurez política, criticando los recientes episodios de enfrentamientos en el Congreso Nacional. "Eso está mal, eso no suma, hay que ser un poquito más humilde, más sencillo y pensar que esto es un trabajo, nada más que eso. Si nos lo hacemos bien, construimos un mejor lugar para vivir", concluyó.

