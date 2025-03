Por qué Javier Milei decidió viajar a Bahía Blanca cinco días después del temporal

La esperada visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca se concretó este miércoles, cinco días después de la trágica inundación que dejó un saldo de 16 muertos, 94 desaparecidos e incontables daños materiales. Ante la demora, voces del arco opositor -entre ellas la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner- habían salido a increpar su ausencia. Sin embargo,en Casa Rosada desestimaron la opinión de la líder del PJ y explicaron a MDZ por qué el libertario no viajó antes.

"¡Ay, Milei! Te juro que esperé. Pensé 'seguro que este viaja a Bahía Blanca, porque lo que pasó es apocalíptico'. Y no, nada. ¡Madre de dios! ¡Qué desconexión emocional tenés con los que sufren! No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza", había disparado Fernández de Kirchner a través de un extenso posteo publicado este martes.

Al día siguiente, sin previo aviso, Javier Milei aterrizó esta mañana en la localidad al sur de la provincia de Buenos Aires junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se encontraron con el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, que ya estaba coordinando las tareas de las fuerzas armadas en la zona.

El presidente Javier Milei durante su visita de este miércoles a Bahía Blanca luego del trágico temporal. Foto: NA.

El objetivo del viaje consistió en monitorear desde el lugar la asistencia del Gobierno a las víctimas afectadas por la trágica inundación que azotó a la ciudad bonaerense y reunirse con el intendente local, Federico Susbielles.

Fuentes oficiales habían explicado a este medio que el traslado del presidente se había mantenido en hermetismo "para que nadie diga que es un viaje político o para la foto". "Milei ya hablaba con el intendente todos los días y se hizo así, incluso sin avisarle", agregaron. Por ese motivo, la comitiva no viajó acompañada de un fotógrafo como suele ocurrir en las actividades normales del jefe de Estado.

Consultados acerca de si el posteo de la expresidenta influyó en que el mandatario viajara a Bahía Blanca, en Casa Rosada fueron tajantes: "No nos podría importar menos Cristina Kirchner". De acuerdo a la fuente, "no tenía sentido que Milei fuera el primer día o el segundo" luego del desastre. Según aseguraron, el mandatario decidió que "era mejor dejar pasar un poco de tiempo para llegar con una situación más evaluable".

Además, en Balcarce 50 apuntaron contra la jefa del PJ, a quien cuestionaron por su "caranchismo político" y por no respetar los tres días de duelo nacional proclamados por el Gobierno. "Nosotros respetamos el duelo, no confronamos con Kicillof", agregaron. A su vez, el funcionario acusó a Fernández de Kirchner "borrarse en todas las tragedias" y sentenció: "Hizo chistes cuando fue la trageida de Once".

El posteo completo de Cristina Kirchner

"¡Ay, Milei! Te juro que esperé...Pensé… “Seguro que este viaja a Bahía Blanca, porque lo que pasó es apocalíptico”. Y no… nada. Madre de Dios, qué desconexión emocional tenés con los que sufren. No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza".

"Te lo cuento de primera mano: el 9 de febrero del 2009 un alud de barro sepultó, literalmente, al pueblo de Tartagal, en Salta. Yo recién llegaba de una visita oficial a España tras compartir condecoración, gala y encuentros con Reyes y presidente. No lo dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos, recorriendo el pueblo y visitando las casas cubiertas de barro. Después de la catástrofe, reconstruimos todo lo que había destruido la naturaleza y más también".

"No fue lo único que nos tocó afrontar. El 7 de septiembre de ese mismo año un tornado voló, y no es metáfora, el pueblo de San Pedro en Misiones. Llegué al otro día a Posadas. Era la cuarta vez que visitaba la provincia. Debía trasladarme en helicóptero hasta San Pedro, pero las condiciones meteorológicas impidieron el vuelo, por lo que resolví ir por tierra. Me acuerdo como si fuera hoy: con el entonces Gobernador Maurice Closs nos subimos a una camioneta. Él de chofer y yo de acompañante, recorrimos más de media provincia en medio del viento y la lluvia hasta llegar a San Pedro. No sabés el sufrimiento y la tristeza que tenían los sanpedrinos misioneros. A los seis meses volví a San Pedro para inaugurar las tres escuelas que el viento destruyó y que reconstruimos, junto a las viviendas".

"Te puedo contar también cuando fui a La Plata, mi ciudad natal, el 3 de abril del 2013, al día siguiente de las inundaciones que se llevaron las vidas de tantos platenses. No sabés el rol que cumplió el Ejército Argentino junto a los pibes de La Cámpora organizando la ayuda a los vecinos damnificados. Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca".

"O el mismo día… Cuando también visité a los vecinos del Barrio Mitre en CABA que se había inundado por las mismas lluvias. El barrio está atrás del shopping DOT y me informaban que, después de la construcción de ese gran centro comercial, el barrio siempre se inundaba y era necesario que se hicieran obras complementarias para evitarlo. Me acuerdo de que ese mismo día llamé al propietario del DOT, un importante desarrollador inmobiliario muy creyente igual que yo, y le pedí que hiciera esa obra… que Dios se lo iba a agradecer. La hizo".

"En fin… se trata de estar, acompañar, ayudar y reconstruir. No es tan difícil. Hay que poner voluntad y sobre todo plata. Porque tampoco sirve solo poner la cara para la tele. Hay que poner la cara y la billetera para poder reconstruir Bahía Blanca. Su intendente, Federico Susbielles, ha evaluado los daños en 400 mil millones de pesos; o sea… casi 400 millones de dólares".

"Ayer nomás gastaste 224 millones de dólares del Banco Central para intervenir en el mercado de los dólares financieros y seguir con el dólar oficial planchado. En un día quemaste más de la mitad de lo que necesita Bahía Blanca para su reconstrucción… fijate Milei".