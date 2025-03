El motivo por el que Lilia Lemoine defendió que Javier Milei no viaje a Bahía Blanca

El debate sobre la ausencia de Javier Milei en Bahía Blanca tras el temporal desató una fuerte discusión en La Nación Más, cuando el periodista Esteban Trebucq cuestionó la decisión del presidente de no viajar a la ciudad afectada. Pese a la trágica situación, la diputada oficialista Lilia Lemoine argumentó que no todos en Bahía Blanca son libertarios.

Al repasar las consecuencias de la inundación, Trebucq recordó que cuando ocurrió lo mismo en La Plata en el 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a la zona, gesto que, según él, fue valorado por los vecinos.

"Mirá que a mí Cristina no me gusta nada, pero era la presidenta y mucha gente sintió su presencia como un acompañamiento", expresó y observó: "Hubiese estado bueno que Milei esté en Bahía Blanca", dado que considera importante que un “líder” aporte también desde lo humano.

En contramano, Lemoine justificó la ausencia de Milei y sostuvo que su presencia física no hubiera cambiado la situación. "La actividad del presidente no depende de si está o no físicamente en un lugar", aseguró.

Para la diputada, es válido que el mandatario no haya viajado a pesar de las graves consecuencias del temporal porque su visita podría generar reacciones negativas: "No todos son votantes nuestros en Bahía Blanca", argumentó.

Si bien reconoció la importancia de la cercanía, reafirmó que no cree que la presencia de Milei “cambie la efectividad del trabajo” y sostuvo que “hay que ver cuáles son las prioridades y cuál es el mejor momento para que vaya, porque si va a ir ahora, cuando la gente está ocupada, ¿A qué va a ir? ¿Con una pala a sacar el barro dentro de las casas? No puede hacer eso”, siguió Lemoine.

Inmediatamente el intercambio se volvió tenso tras la insistencia de Trebucq con que la visita de Milei podría haber sido un gesto de respaldo para los damnificados en especial tras los episodios en los que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue increpada en la ciudad. "Si Bullrich fue, ¿por qué no puede ir Milei?", preguntó.

Pero Lemoine tomó de ejemplo a la ministra para justificar la ausencia de Milei: “Hubo un par de locos que la fueron a emboscar”, dijo y puso punto final al asegurar que "hay gente que se lo tomaría bien y otra que no". Por su parte, confirmó que tiene pensado viajar al sur bonaerense, mientras que el presidente todavía no expresó ninguna señal en esa línea.