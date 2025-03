El DNU de Javier Milei por el acuerdo con el FMI suma rechazos: qué dijo Jorge Macri

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se sumó este miércoles a las críticas por el mecanismo jurídico elegido por el Poder Ejecutivo Nacional para lograr el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el presidente Javier Milei aspira a firmar en las próximas semanas.

"No me convence mucho el tema del DNU para el acuerdo con el FMI, porque vos estás tratando de dar certezas al mundo y esas certezas tienen que ser lo más plenas posible. Sería mejor que se trate como corresponde, como una ley, y no como un DNU que debe ser rechazado", evaluó Jorge Macri.

Si bien Milei había anunciado en el inicio de las sesiones ordinarias que enviaría el entendimiento con el organismo de crédito al Congreso para su refrendo, la decisión de utilizar un DNU generó fuertes críticas. En lugar de presentar un proyecto de ley que requiere la aprobación de ambas cámaras, se optó por un mecanismo cuyo tratamiento en el Congreso implica que tanto Diputados como el Senado deberán rechazarlo para anularlo, manteniendo así el acuerdo vigente hasta que se disponga lo contrario por parte de ambas cámaras o, eventualmente, de la Justicia.

Este martes, el titular del PRO Mauricio Macri se había expresado en el mismo sentido que el mandatario porteño: "Es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante", remarcó.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) expresó en las últimas horas que la decisión del Gobierno de habilitar las negociaciones con el FMI a través de un DNU es un "nuevo avasallamiento" del presidente Javier Milei a las facultades del Congreso.

A la vez, dirigentes de diversos movimientos presentaron una medida cautelar para que se suspenda el DNU del presidente: "Solicitamos que se declare la nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad del DNU 179/2025, por violación del art.

93, inciso 3, art. 4, art. 29, art. 76, art. 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional, y del principio republicano de la división de poderes", manifestaron en un comunicado.

La medida fue presentada por Claudio Lozano (presidente de Unidad Popular), junto a Jonatan Baldiviezo (abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías) y María Eva Koutsoviti (ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos).