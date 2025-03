Diputados trata el caso $LIBRA: el kirchnerismo no logró avanzar con el Juicio político contra Milei

Con Javier Milei y sus funcionarios más cercanos en la mira de la oposición y con un proceso judicial abierto, este miércoles a las 12:20 los Diputados dieron quórum a la sesión especial prevista. Su objetivo es abordar el caso de la criptomoneda $LIBRA y la injerencia de la primera plana libertaria.

Para iniciar la jornada, dieron su pésame ante el feroz atentado que arrasó con Bahía Blanca y brindaron un minuto de silencio por las víctimas fatales. A su vez, el presidente del Cuerpo, Martín Menem, oficializó la renuncia del diputado nacional por el PRO, Hernán Lombardi, quien asumió a su nuevo cargo de ministro de Desarrollo Económico porteño, y de este modo le tomó juramento a Javier Sánchez Wrba para reemplazarlo.

En medio de una sesión cargada de tensión, la oposición no consiguió los dos tercios para la creación de una Comisión Investigadora y el pedido de informes al Gobierno, pero sí fueron aprobados los emplazamientos de las comisiones.

El 19 de marzo a las 13 se emitirán dictámenes sobre los pedidos de informes y las interpelaciones de funcionarios por la criptoestafa presidencial. A su vez, también fue aprobado el emplazamiento para que el 19 de marzo a las 16 se emita dictamen sobre la creación de una comisión investigadora.

Los bloques opositores de la Cámara Baja buscan reflotar el caso $LIBRA.

A su vez, Unión por la Patria no logró el emplazamiento a la comisión de Juicio Político. Obtuvieron 128 votos negativos y 104 afirmativos. Los radicales de Democracia para Siempre, a pesar de ser los más enemistados con el Gobierno e impulsar esta sesión especial, no acompañaron dicha iniciativa al insistir en que el rol del Cuerpo es acusar y no juzgar.

"Creemos que el Congreso de la Nación debe cumplir con su rol jurisdiccional. Pedimos un apartamiento del reglamento para que se trate el proyecto de creación de una comisión investigadora sobre la conducta del señor presidente de la Nación por la promoción de una criptomoneda. Estamos acá porque queremos conocer la verdad. Queremos saber si el 14 de febrero se empezó a escribir una historia en la Argentina un capítulo oscuro, lleno de retuits cómplices del poder", manifestó el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

La sesión especial fue solicitada por varios bloques de la oposición, pero bajo iniciativa de Democracia para Siempre. Lleva la firma de Pablo Juliano, Miguel Ángel Pichetto, Marcela Coli, Oscar Agost Carreño, Carla Carrizo, Margarita Stolbizer, Fernando Carbajal, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Facundo Manes, Natalia de la Sota, Danya Tavela, Mónica Fein, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini.

Los objetivos de la sesión por $LIBRA

En el temario se incluyeron los diez proyectos de resolución presentados por las distintas bancadas. Se consignaron la creación de la Comisión investigadora, los pedidos de informes y las interpelaciones a la plana mayor del Gobierno.

Solicitan crear una Comisión Investigadora nuevamente, también hacerle un pedido de informes al Gobierno, así como informes verbales a: Javier Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Apunta al token, su abrupta caída, las reuniones de alguno de los funcionarios con los empresarios que estuvieron detrás de la cripto, las denuncias por coimas que recaen en la hermana del presidente y la entrevista que dio el jefe de Gobierno nacional en TN.

El principal impulsor es el diputado radical Pablo Juliano, quien lejos de buscar un juicio político, primero pretende esclarecer lo ocurrido. Cabe recordar que el jefe de Estado promocionó a través de sus redes sociales una criptomoneda que, tras una subida en sus inversiones, cayó todo sustento financiero y miles de personas perdieron dinero en un lapso de dos horas.